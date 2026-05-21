La cineasta Lorena Villarreal desafía los clichés de la mediana edad en ‘La vida es’

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Ana Báez

Ciudad de México, 21 may (EFE).- Al cumplir 40 años, la directora mexicana Lorena Villarreal atravesó «cambios físicos y mentales» que le despertaron unas ganas tremendas de «contar historias de mujeres» libres de los modelos tradicionales del amor y unidas por el duelo de la violencia y la enfermedad, temas que desarrolló en su nueva película ‘La vida es’.

“A los cuarenta te sigues cuestionando las posibilidades de la vida, por eso quería explorar personajes femeninos y masculinos que no tuvieran miedo de expresar esas dudas”, asegura Villarreal (Nuevo León, 1979) en una entrevista con EFE.

Villarreal confiesa que a ella misma le gustaría ser un poco más como Nora (Natalia Plasencia), la protagonista del largometraje, que a unos días de cumplir 40 años sigue yendo a terapia y explorando relaciones poliamorosas con Juan, interpretado por el actor español Rubén Ochandiano, conocido en México por su participación ‘Biutiful’ (2010) de Alejandro González Iñárritu.

“No hay una posición de poder en la relación de Juan y Nora, es muy horizontal, son compas (amigos) que se adoran en la locura y lo alternativo”, cuenta Plasencia sobre esta relación que desafía los roles de género tradicionales.

El cuidado matriarcal

La personalidad de Nora nace de haber crecido en un matriarcado “poco convencional”, explica la actriz chilena Paulina García, quien encarna a Greta, la matriarca de esta familia -situada en Baja California (norte)- que enfrenta una grave enfermedad y el miedo a morir dejando solas a las mujeres de su comunidad.

Para García, ganadora del Oso de Plata por su interpretación en ‘Gloria’ (2013), esta cinta, además de abrir el abanico sexual, corporal y psicológico de las generaciones de mediana edad, recuerda que las mujeres “se sostienen en comunidad” y, aunque “lo hagan con cariño, el cuidado es y será siempre un trabajo”.

“En los tiempos tan desafiantes que vivimos, asumir el rol del cuidado es una labor sumamente compleja”, señala, al advertir que en la actualidad “mantener el amor despierto es difícil” debido a lo desconectados que estamos como sociedad.

Pese a los “conflictos existenciales” que rodean a las protagonistas, incluido el feminicidio de uno de los personajes, García confía en que esta película, tras su recorrido internacional por el Festival Internacional de Cine de Mar del Plata, de Gotemburgo y el Chicago Latino Film Festival, sirva a la sociedad para entender que los problemas también pueden resolverse “desde el cariño y la empatía”.

Enfrentar la violencia

Aunque la película narra temas globales con un tono ligero que roza la comedia, el feminicidio de Camila (Nicole de Albornoz) pone el acento en que esta es una historia mexicana.

Incluso la realizadora cuenta que durante la grabación tuvo presente el caso de Debanhi Escobar, una joven de 18 años desaparecida y asesinada en Nuevo León en 2022.

“Vivimos en un país donde hay impunidad absoluta, matan a las mujeres y las desaparecen y no pasa nada”, lamentó Plascencia ante la situación en México, donde en promedio son asesinadas 10 mujeres al día.

Frente a este contexto, asegura que personajes como Nora, con el que se siente identificada, ayudan a “enfrentar miedos” y a “exigirnos menos a nosotras mismas”.

‘La vida es’ también cuenta con la participación de Naian González Norvind (Ely), Fernando Ciangherotti (Fermín) y María Castellá (Lucía), y se estará proyectando en salas mexicanas desde este jueves. EFE

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