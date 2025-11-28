La cinemateca francesa cierra sus salas un mes por una plaga de chinches

París, 28 nov (EFE).- La cinemateca francesa anunció este viernes el cierre de sus salas durante un mes, al haber detectado una plaga de chinches, con el fin de proceder a un proceso de desinfección.

«Este cierre temporal permitirá llevar a cabo un tratamiento completo y duradero», indicó la institución en un comunicado, en el que aseguró que sus asientos y la moqueta de las salas serán tratadas con vapor seco a 180 grados en varias sesiones.

Posteriormente se llevarán a cabo diversos controles caninos con el objetivo de validar la desinfección y con una prioridad: «la seguridad, la comodidad y el bienestar del público».

Las plagas de chinches fueron un problema recurrente en París en los últimos meses, en los que se han multiplicado los casos en determinados barrios.

La cinemateca precisó que el resto de los espacios, dedicados a exposiciones, como la que actualmente consagra a Orson Welles, se mantienen abiertos.

Las salas de proyección volverán a estar abiertas el 2 de enero, para una retrospectiva de cine negro escandinavo y cinco días más tarde está programada otra de David Grodon Green. EFE

