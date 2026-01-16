La cinta mexicana ‘Una canción sobre lo que sea’ busca captar público pese al ‘streaming’

Ana Báez

Ciudad de México, 16 ene (EFE).- El cine mexicano independiente, sin el impulso de grandes plataformas ni de inversión privada o apoyo gubernamental, existe en películas como ‘Una canción sobre lo que sea’, que enfrenta el reto de “encontrar un público” que no esté atrapado por el contenido de Hollywood o por las corporaciones de streaming, afirma a EFE su director, José Luis Isoard Arrubarrena.

Para Isoard, de 37 años, el reto de hacer cine independiente ya no radica en encontrar una cámara para grabar, ya que “cualquiera tiene una”, sino en competir con las grandes plataformas y hallar la forma de “hacerse un hueco” en las salas de cine, pese a que en México estas registraron una disminución en asistencia del 7,4 % en 2025.

El cineasta confiesa que escribió el guion del filme -rodado en 12 días y con un presupuesto aproximado de 25.000 pesos (1.416 dólares)- sin pensar en el público, algo que, admite, “es un error” si se considera cómo se conciben actualmente los largometrajes, aunque sostiene que el cine debe, ante todo, “entretenerte a ti mismo e ilusionarte”.

Sin embargo, destaca que hacer “cine con bajo presupuesto” trae consigo mucha “frustración” creativa -el tema central de su filme-, ya que, asegura, “nadie apuesta sobre nosotros”, lo que termina empujando a los cineastas a abrazar a las grandes plataformas.

La historia de ‘Una canción sobre lo que sea’ tiene elementos de metacine, pues narra la vida de Helena (Camila Acosta), una cantante frustrada que lucha por derribar las barreras económicas, sociales y psicológicas para grabar un sencillo, mientras intenta abrirse paso como actriz, pero su ansiedad social le impide insertarse en el mundo de los grandes directores y las producciones de plataforma.

Algoritmo vs. talento

Acosta admite a EFE que el papel de Helena le permitió visibilizar la presión real que enfrentan las actrices con “ansiedad social”, especialmente cuando no desean estar “subiendo fotos de su cara” constantemente, como exige el algoritmo de las redes sociales para posicionar su contenido para los castings y ser elegidas.

“Los algoritmos están hechos para esconderte si no enseñas eso. Si subo una foto de mi cara, las historias las ve mucha más gente (…) El algoritmo te dice que enseñes lo que vende de ti, que es como te ves”, argumenta tras señalar que en ese proceso las ideas de las personas se diluyen frente al aspecto físico.

A su juicio, la historia de Elena puede generar empatía entre artistas que dudan de sí mismos, incluso entre aquellos a quienes les va bien, pero que atravesaron esa etapa de frustración en la que una persona se pregunta: “¿por qué demonios estoy haciendo esto?”.

La intérprete comparte con la protagonista la convicción de que el concepto de “éxito” en el arte debe “redefinirse” más allá de cuántos premios se tengan o a qué edad se alcanza la fama, pues sostiene que la industria cinematográfica es muy cambiante: “de repente tu perfil es muy solicitado” y, al año siguiente, “nadie quiere verte”.

Distribución nacional

Pese a que esta producción rompe con los parámetros de la industria fílmica, logrará estrenarse en las salas de cine de 11 ciudades del país, incluidas algunas de las principales capitales, como Ciudad de México (centro), Guadalajara (oeste), Monterrey (norte), debido al trabajo de la distribuidora mexicana Benuca Films.

Isoard explica que Benuca Films, a cargo de Fernando Montes de Oca, realiza “estrenos artesanales” en los que cualquier espacio, incluso una cafetería, puede convertirse en una pantalla.

En México hay más de 7.000 salas de cine; la gran mayoría pertenece a las grandes cadenas, pero alrededor del 30 % corresponde a nuevas cadenas o cines independientes.

“Eso le da vida a este tipo de películas, a la que no podríamos aspirar de otra forma. Se hubiera subido a Youtube y la habríamos pérdido, porque es difícil encontrarle un lugar cuando estás compitiendo con celebridades”, concluyó el cineasta.

‘Una canción sobre lo que sea’ se estrenó a nivel nacional el 15 de enero y contará con proyecciones en salas comerciales e independientes, como el Cine Tonalá o Film Club Café, en la Ciudad de México. EFE

