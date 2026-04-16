La City de Londres pide al expríncipe Andrés renunciar a su título de ciudadano de honor

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Londres, 16 abr (EFE).- La Corporación de la City de Londres pidió este jueves por escrito al expríncipe Andrés Mountbatten-Windsor, hermano del rey británico Carlos III, que renuncie voluntariamente a su título honorifico de la City de Londres tras los escándalos que lo vinculan con el pederasta convicto Jeffrey Epstein.

Los concejales del ayuntamiento del centro histórico de Londres han tomado hoy esta decisión al carecer de poder para hacerlo de manera unilateral, puesto que Andrés adquirió el título de ciudadano de honor de la City de Londres en 2012 por derecho de herencia a través de su padre, el fallecido príncipe Felipe, duque de Edimburgo.

Los miembros electos de la Corporación acordaron escribir al expríncipe para invitarle a «renunciar formalmente» a la ciudadanía honorífica, pues indicaron en un breve comunicado que no existe un «mecanismo legal efectivo» para poder retirarle el título al haber sido heredado.

Del mismo modo, indicaron que «considerarán la respuesta recibida, en caso de que la haya, en una futura reunión y determinarán qué acciones tomar».

Este título honorífico, denominado oficialmente como ‘Freedom of the City’ se remonta a la era medieval, cuando implicaba un estatus legal y derechos propios, tales como un permiso para comerciar libremente, pero hoy es un reconocimiento simbólico que la City de Londres otorga a personalidades destacadas por su trayectoria o sus servicios a la comunidad.

Aunque la Corporación no tenga el poder legal de revocar el título heredado a Andrés, el haberle pedido por escrito que renuncie voluntariamente a éste supone un nuevo golpe reputacional para el expríncipe.

El pasado mes de octubre, tras conocerse nuevas revelaciones sobre su relación con Epstein, el rey Carlos III retiró formalmente a su hermano todos los títulos y honores que ostentaba, incluido el de príncipe, y le obligó a abandonar su mansión de Royal Lodge, junto al Castillo de Windsor.

En febrero, Andrés fue arrestado por la Policía británica bajo sospecha de conducta indebida por unas supuestas filtraciones de información gubernamental sensible a Epstein cuando era enviado especial de Comercio para el Reino Unido, y puesto en libertad bajo investigación horas más tarde. EFE

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