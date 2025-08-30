La ciudad china de Shanghái encadena 25 días de calor extremo y bate un récord centenario

Tianjin (China), 30 ago (EFE).- La ciudad china oriental de Shanghái registró este sábado su 25º día consecutivo de temperaturas extremas, superando así el récord histórico de 24 jornadas seguidas con más de 35 grados alcanzado en 1926, según datos meteorológicos citados por la prensa local.

El fenómeno comenzó el 6 de agosto y se ha convertido en la racha más larga de calor sostenido en casi un siglo, según el medio local Xinmin Evening News.

A las 11:05 de la mañana local (03.05 GMT), algunas estaciones de la megalópolis marcaban ya 35 grados, con lo que se confirmó la 44ª jornada de altas temperaturas en lo que va de año y la 25ª consecutiva.

De acuerdo con el promedio histórico, en agosto suelen contabilizarse alrededor de siete días con valores por encima del umbral de 35 grados en Shanghái.

Ya se detectaron anomalías en el primer episodio de calor intenso de la temporada, que se produjo el 17 de junio, diez días antes de lo habitual.

Meteorólogos locales citados por Xinmin atribuyen la situación al comportamiento anómalo del anticiclón subtropical del Pacífico noroccidental.

En junio, se desplazó hacia el oeste y el norte, lo que favoreció la llegada temprana del calor; en julio se debilitó de manera temporal por la influencia de varios tifones; y en agosto se intensificó de nuevo y se mantuvo sobre el delta del río Yangtsé (este de China), provocando la actual persistencia térmica.

Expertos locales han alertado en los últimos tiempos del alargamiento de la estación cálida en China y de una mayor frecuencia de episodios meteorológicos extremos bajo la influencia del cambio climático. EFE

