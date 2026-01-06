La ciudad cisjordana de Belén se viste de gala ante el inicio de la Navidad ortodoxa

Jerusalén, 6 ene (EFE).- El patriarca greco-ortodoxo, Teófilo III; el arzobispo de la Iglesia etíope, Abuna Enbakom; el arzobispo greco-siríaco, Mor Anthimus Jack Jacob, y el obispo de la Iglesia copta, Anba Antonius, asistieron este martes a la ciudad cisjordana de Belén, bajo administración palestina, para dar el pistoletazo de salida a las celebraciones de la Navidad ortodoxa, que este año coincide con la Epifanía católica.

Varios centenares de personas se reunieron en la famosa Plaza del Pesebre, anexa a la Basílica de la Natividad, para festejar el inicio de una Navidad ortodoxa -oficialmente a partir de las doce de la noche- que también trata de volver a la normalidad tras más de dos años de guerra en Gaza, y con un frágil alto el fuego en vigor que sigue cobrándose vidas del lado palestino.

La celebración de la Navidad entre los ortodoxos de Tierra Santa se hace según el calendario juliano y, como habitualmente, se inició a primera hora de la mañana con la recepción del arzobispo greco-siríaco en la Plaza del Pesebre por parte de autoridades palestinas, para continuar con la misma para el obispo de la Iglesia copta en el mismo lugar.

Poco después, tuvo lugar la misa de epifanía en la capilla de Santa Catalina (en la parte norte​ adyacente a la Basílica de la Natividad) y ya a mediodía se produjo la llegada solemne del patriarca greco-ortodoxo, Teófilo III.

Sera este último quien esta noche, a partir de las doce hora local, oficiará la Misa del Gallo que da inicio a la Navidad ortodoxa en la Iglesia de la Natividad.

Durante la jornada de hoy, se realizó también el tradicional desfile a ritmo de tambores y gaitas tocadas por grupos de escoltas, que fue encabezado por el patriarca greco-ortodoxo.

El próximo 18 de enero, la Iglesia armenia celebrará también sus Navidades según su propio calendario, tras la que se darán por concluidas las celebraciones navideñas en Tierra Santa este año. EFE

