La ciudad de Bogotá y una empresa brasileña entre vencedores de los Premios Earthshot

Río de Janeiro, 5 nov (EFE).- La ciudad de Bogotá, por sus proyectos para purificar el aire, y la empresa brasileña Re.Green, por su esfuerzos para replantar grandes áreas en la Amazonía, fueron dos de los cinco vencedores de los Premios Earthshot, los galardones más prestigiosos en el área ambiental y creados por el príncipe de Gales, Guillermo.

Los otros vencedores fueron el Tratado de Alta Mar, creado para garantizar la preservación de los océanos en aguas internacionales; el proyecto nigeriano Lagos Fashion Week, que crea moda a partir del reciclaje, y ‘Friendship’, una iniciativa que busca proteger comunidades de Bangladesh afectadas por los cambios climáticos.

Los premios, cada uno dotado de un millón de libras (1,3 millones de dólares), fueron entregados en una gala en el Museo da Amanha de Río de Janeiro que contó con la presencia del heredero de la Corona británica, autoridades de varios países, artistas y ecologistas. EFE

