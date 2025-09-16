The Swiss voice in the world since 1935

La ciudad de Bruselas prohibirá los patinetes eléctricos y bicicletas en zonas peatonales

Bruselas, 16 sep (EFE).- La ciudad de Bruselas prohibirá circular con patinetes eléctricos o bicicletas por las zonas peatonales del centro a partir de 2026, según ha anunciado al diario Le Soir la responsable de Movilidad y Espacio Público de la capital belga, la socialista flamenca Anaïs Maes.

«Cuando la coexistencia no funciona, hay que tomar medidas», declaró la concejala, dispuesta a modificar la norma actual que limita a 6 kilómetros por hora la velocidad de esos vehículos en zonas para peatones, norma que se ignora ampliamente.

Patinetes y bicicletas podrán, no obstante, seguir atravesando las calles peatonales en perpendicular, y los usuarios también podrán caminar por las áreas restringidas si lo hacen caminado al lado de su vehículo.

«Muchísima gente no se siente segura en el peatonal o teme que sus hijos sean atropellados por un patinete o una bicicleta. Honestamente, incluso yo, a veces cuando paseo por aquí, me siento un poco exasperada por el comportamiento de algunos», agregó.

Maes aboga por «reequilibrar» las prioridades del transporte urbano y, si hay que tomar decisiones o aplicar restricciones, seguirá una jerarquía definida.

«Pensamos primero en los peatones, luego en los ciclistas, después en el transporte público y compartido, y solo al final en el transporte individual, es decir, el coche», explicó. EFE

jaf/crf

