La ciudad de Nueva York crea 2.000 plazas adicionales de preescolar gratuitas

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Nueva York, 19 may (EFE).- La ciudad de Nueva York creará 2.000 plazas adicionales gratuitas en el programa de preescolar para niños de tres años (3-K), anunciaron este martes la gobernadora del estado de Nueva York, Kathy Hochul, y el alcalde de la urbe, Zohran Mamdani.

La creación de estas plazas forma parte de la inversión anunciada por Mamdani y Hochul en enero, que incluye la financiación de los dos primeros años del programa preescolar (2-K), el fortalecimiento del Pre-K (para niños de cuatro años) y la ampliación del acceso al 3-K.

«El anuncio de hoy marca una nueva era para el cuidado infantil en la ciudad de Nueva York, en la que las familias pueden confiar en que el Gobierno cumplirá con sus necesidades», destacó Mamdani en un comunicado.

Por su parte, Hochul apuntó que la medida «proporciona educación infantil universal de tres años y preescolar a casi 100.000 niños en toda la ciudad, brindando a más padres acceso al cuidado asequible en sus comunidades».

Según el comunicado, el presupuesto estatal fijado para el año fiscal 2027 aumenta la inversión en educación infantil en 1.700 millones de dólares, lo que eleva la financiación total de programas infantiles y preescolares a 4.500 millones.

Estas inversiones permitirán que la educación preescolar sea «verdaderamente universal» en todo el estado y que todos los niños de cuatro años puedan acceder a plazas «de alta calidad» para el inicio del año escolar 2028-29, detalla la nota.

Una de las prioridades de la campaña de Mamdani, que se define a sí mismo como socialdemócrata, era ampliar el acceso a cuidado infantil y educación temprana gratuita para las familias de Nueva York.

Mamdani indicó en enero que esta iniciativa ofrecería en su primera etapa 2.000 plazas y luego se ampliaría hasta ser un programa universal, con el que se comprometió la gobernadora. EFE

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