La ciudad de París concede la ciudadanía de honor a los palestinos

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París, 18 jun (EFE).- La ciudad de París adoptó este jueves una resolución simbólica que otorga la ciudadanía de honor a los ciudadanos palestinos, con especial mención a los periodistas, un homenaje no exento de polémica que contó con el voto en contra de la derecha, que consideró que no tiene en cuenta el sufrimiento de Israel.

«Más que un símbolo es un compromiso por la paz. Tendemos la mano a un pueblo entero», indicó el alcalde, el socialista Emmanuel Grégoire, ante el pleno del Ayuntamiento, al que también acudió la embajadora de Palestina en Francia, Hala Abou-Hassira.

Se trata de un reconocimiento creado en 2001 y que, entre otros, ha sido otorgado a la ciudad de Kiev (2022), al pueblo del Alto Karabag (2023) o a los rehenes de Hamas (2024).

Esto último sirvió a Grégoire para rechazar el argumento de la derecha de que la concesión de la ciudadanía al pueblo palestino suponía olvidar el sufrimiento del israelí.

«Nunca olvidaremos el 7 de octubre de 2023», indicó el regidor, que recordó los numerosos homenajes a las víctimas de aquellos ataques del grupo islamista palestino Hamas contra Israel (en los que murieron 1.200 personas y 251 fueron secuestradas y trasladadas a Gaza) que rindió la ciudad bajo el mandato de su antecesora, Anne Hidalgo.

En su declaración, el pleno consideró que Gaza sufre «la peor guerra de la historia para su población civil», sometida a «una situación humanitaria dramática».

La derecha se opuso a esa declaración, adoptada gracias a la mayoría de izquierdas del pleno municipal, porque «reconoce solo el sufrimiento de un pueblo» y se produce en un momento en el que se han incrementado los actos antisemitas en Francia. EFE

lmpg/fpa