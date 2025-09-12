La ciudad polaca más occidental que vio caer un dron y se siente «en primera línea»

Miguel Angel Gayo

Piotrków Trybunalski (Polonia), 12 sep (EFE).- Uno de los drones rusos que hace poco violaron el espacio aéreo polaco cayó cerca de la ciudad polaca de Piotrków Trybunalski, tras atravesar casi 300 kilómetros de territorio OTAN, el punto más occidental jamás alcanzado por un dron ruso desde que empezó la guerra.

Los vecinos de Piotrków Trybunalski, una pintoresca ciudad polaca de 65.000 habitantes, siguen este viernes con especial atención las noticias sobre la oleada de drones que invadió el espacio aéreo polaco, uno de los cuales cayó, casi intacto y tras quedarse sin combustible, en un sembrado de Mniszków, una aldea situada a pocos kilómetros.

Nunca un dron ruso había penetrado tantos kilómetros en el espacio aéreo de la OTAN.

Por eso, cuando un mensaje de alerta procedente del Gobierno llegó a todos los teléfonos móviles de la región, con el aviso de que no se acercasen a ningún objeto extraño, todo el mundo se lo tomó en serio.

Vecinos «en primera línea»

«En ese momento supimos que estamos en la primera línea de la guerra híbrida», explica a EFE Artur (nombre cambiado), un empleado de la Oficina de Turismo local.

«Esta situación, el peligro que corremos, no nos afecta sólo a los polacos, también a los franceses y a los españoles, aunque estén lejos de Rusia», explica mientras otras personas a su alrededor asienten.

Józef, encargado de una cervecería que empieza a colocar las mesas de la terraza, se muestra convencido de que «esta no va a ser la última palabra dicha», y teme que se avecine un período «turbulento y con una escalada que quién sabe cómo acabará».

Para Rafal Kurek, director del portal de noticias local trybunalski.pl, que fue el primer medio en llegar al lugar donde cayó el dron, sugiere que el objetivo del aparato pudo ser la cercana central de Belchatów, que es la mayor planta de carbón de Europa y una de las más grandes del mundo, y que es una pieza clave del puzzle energético polaco, al aportar el 20 % de la energía total que produce el país.

En el espacio de pocas horas, hasta cinco helicópteros sobrevolaron el centro de la ciudad a baja altura.

Un grupo de adolescentes vestidos con uniformes paramilitares esperan en la estación de tren para regresar a sus casas en Lódz, después de pasar un día entero colaborando con la policía y el Ejército en la búsqueda de restos de drones.

Pertenecen a las Fuerzas de Defensa Territorial, un cuerpo de 44.000 voluntarios y reservistas.

Un ataque preparado

El primer ministro polaco, Donald Tusk, afirmó hoy desde la base militar de Nowa Deba (este) que ha mantenido un «contacto constante con el secretario general de la OTAN, Mark Rutte», y tras invocar a sus aliados a consultas en virtud del artículo 4 de la Alianza, espera «conocer pronto» las próximas decisiones de sus socios para proteger el flanco oriental.

Tusk ha sido enfático al afirmar que los servicios polacos y el ejército disponen de «información suficiente sobre quién es el responsable del ataque, certeza sobre las fuentes, el lugar de despegue y la intencionalidad de esta acción».

También ha desmentido las «manipulaciones y desinformaciones» que sugieren una «casualidad o una provocación ucraniana», y ha pedido a los ciudadanos que se fíen exclusivamente en la información oficial.

El ministro polaco de Defensa, Władysław Kosiniak-Kamysz, informó hoy sobre un «paquete de soluciones» de la OTAN para Polonia y la intención de Varsovia de adquirir sistemas antidrones de producción nacional.

Por otra parte, el Instituto de Estudios sobre la Guerra (ISW), un think tank estadounidense, ha calificado hoy la violación del espacio aéreo polaco como una «acción planificada por parte de Rusia», ya ha descartado «errores o averías», dada la gran cantidad de aparatos involucrados.

Según el ISW, «el objetivo principal de Rusia era poner a prueba la reacción de Polonia y la OTAN» en un posible escenario de conflicto armado. EFE

