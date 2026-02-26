La ciudad portuguesa de Braga diversifica su oferta turística sin masificación

Lisboa, 26 feb (EFE).- La ciudad de Braga, en el norte de Portugal, busca diversificar su oferta turística para atender las expectativas de los visitantes que vienen de fuera, lejos de la masificación.

El jefe de la división de Economía y Turismo del Ayuntamiento de Braga, Luís Ferreira, destacó en declaraciones a EFE la importancia del segmento religioso como uno de los grandes atractivos de la localidad, durante su participación en la ‘BTL-Better Tourism Lisbon Travel Market’ de Lisboa, la mayor feria del sector en Portugal.

Dentro de ese segmento, recordó que Braga dispone de atractivos como el Santuario de Nuestra Señora del Sameiro o el de Bom Jesus, que es Patrimonio Mundial de la Unesco, así como la catedral de la ciudad, que es la más antigua de Portugal.

El responsable apuntó que durante la feria están también dando a conocer la Semana Santa de la localidad y su programación.

Ferreira subrayó que el principal mercado extranjero para Braga es España, cuyos visitantes viajan a la ciudad no solo interesados por el turismo religioso, sino también por su cultura y su gastronomía, así como por los negocios o el deporte, de ahí que el objetivo sea que «haya una oferta equilibrada, de la que forma parte la calidad».

A falta de que se conozcan los datos definitivos de 2025, el jefe de la división de Economía y Turismo del Ayuntamiento de Braga -institución que colabora con EFE en la difusión de este contenido-, considera que serán «bastante satisfactorios», ya que Braga tuvo 680.000 pernoctaciones en 2024, mientras que en el primer semestre del año pasado creció el 5 % por encima de la media nacional. EFE

