La clase política británica homenajea al líder independentista escocés Alex Salmond

Glasgow (R.Unido), 12 oct (EFE).- La repentina muerte este sábado de Alex Salmond, exministro principal de Escocia y artífice del referéndum de independencia fallido de 2014, generó una ola de reacciones entre la clase política del Reino Unido, encabezada por el primer ministro, Keir Starmer.

Starmer calificó al veterano político, fallecido durante una visita a Macedonia del Norte a los 69 años, como una «figura monumental de la política escocesa y británica», que «deja un legado duradero».

El portavoz del Partido Laborista de Escocia, Anas Sarwar, rindió tributo a «una figura central» de la política escocesa, mientras que el líder del Partido Conservador británico y antiguo jefe del Gobierno de Londres Rishi Sunak dijo en X que «Alex Salmond fue una figura enorme».

«Si bien no estaba de acuerdo con él en la cuestión constitucional, no se podía negar su habilidad para el debate ni su pasión por la política. Que descanse en paz», afirmó.

John Swinney, actual ministro principal del Gobierno escocés y líder del Partido Nacional Escocés (SNP) -que Salmond dirigió dos veces entre 1990 y 2014-, declaró que estaba «profundamente conmocionado y entristecido» por la noticia.

Reconoció que Salmond «llevó al SNP desde los márgenes de la política escocesa al Gobierno y acercó a Escocia a convertirse en un país independiente».

«Alex trabajó incansablemente y luchó sin miedo por el país que amaba y por su independencia», apostilló.

La sucesora de Salmond en 2014 como ministra principal escocesa y líder del SNP, Nicola Sturgeon, rindió homenaje al que fue su mentor político y «una figura increíblemente importante» en su vida.

«Obviamente, no puedo pretender que los eventos de los últimos años, que llevaron a la ruptura de nuestra relación, no sucedieron, y no sería correcto intentarlo», agregó.

El sucesor de Sturgeon y antecesor de Swinney, Humza Yousaf, dijo que él y Salmond «tuvieron sus diferencias en los últimos años», pero elogió la «enorme contribución que hizo a la política escocesa y británica».

El nuevo líder de los conservadores escoceses, Russell Findlay, también señaló por su parte la dedicación de Salmond al servicio público y dijo que «su impacto será recordado por mucho tiempo».

Salmond fue una figura política ampliamente conocida en el Reino Unido, identificada con la causa de la independencia escocesa, la cual defendió desde su juventud.

Según los medios locales, el partido Alba, que fundó en 2021 tras dimitir del SNP en 2018, se ha dirigido al ministerio de Asuntos Exteriores del Reino Unido para solicitar ayuda en la repatriación de su cuerpo al Reino Unido.EFE

