La clase política francesa critica el apoyo de Musk a Le Pen

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París, 16 jul (EFE).- Buena parte de la clase política francesa salió a criticar como una amenaza de injerencia el apoyo público del multimillonario estadounidense Elon Musk a la líder de la extrema derecha francesa, Marine Le Pen, a la que el empresario de origen sudafricano considera «la última esperanza de Francia».

«No somos responsables ni debemos rendir cuentas por quienes nos apoyan», afirmó este jueves Laurent Jacobelli, diputado y portavoz del partido de Le Pen, la Agrupación Nacional (RN, por sus siglas en francés), al ser consultado por la polémica en una entrevista en la cadena pública Franceinfo.

Desde el Gobierno, los máximos responsables de la diplomacia fueron categóricos en su indignación después de que Musk se posicionase el miércoles en X a favor de Le Pen, quien será candidata en las elecciones presidenciales francesas que se celebrarán en 2027 y es, por el momento, clara favorita en las encuestas para la primera ronda.

«Como decimos en francés: solo los imbéciles (sic) no cambian de opinión», aseveró el ministro de Exteriores francés, Jean-Noël Barrot, en un mensaje en la misma red social muy poco después.

También el ministro delegado para asuntos europeos, Benjamin Haddad, cuestionó este apoyo: «Un gigante tecnológico estadounidense apoya a una candidata que quiere debilitar a Europa. ¿A quién le sorprende?»

«La temporada de la interferencia política comienza», manifestó por su parte el exministro de Economía y excomisario europeo de Mercado Interior Thierry Breton, quien pidió que las autoridades aseguren que el algoritmo de X, propiedad de Musk, no favorezca a ningún candidato en Europa.

El ex primer ministro Michel Barnier, conservador, reprobó igualmente los comentarios y aseguró, en una entrevista en la cadena televisiva TF1, que los franceses «no necesitan a los estadounidenses para saber cómo votar».

En la izquierda se manifestaron figuras como el diputado de La Francia Insumisa (LFI, el partido de Jean-Luc Mélenchon) Antoine Léaument, quien denunció también «injerencia» y llamó a la autoridad francesa encargada de garantizar la libertad de información (Arcom) a vigilar este asunto.

Las elecciones presidenciales francesas, con las que se pondrá fin a la presidencia de Emmanuel Macron tras dos quinquenios en el Elíseo, celebrarán su primera ronda el 18 de abril y la segunda el 2 de mayo de 2027. EFE

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