La CNDH pide investigar a policías mexicanos que salen en un vídeo asfixiando a detenidos

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Ciudad de México, 22 may (EFE).- La Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) pidió este viernes a las autoridades del estado mexicano de Chiapas (sur) que investiguen posibles actos de tortura a raíz de un vídeo difundido días atrás en redes sociales en donde se ve a agentes policiales y de la fiscalía estatal asfixiando con bolsas de plástico a dos hombres detenidos.

Ante este caso, la organización expresó su «profunda indignación» y condena de «cualquier acto tendiente a dañar la integridad y dignidad de las personas», y recordó las «obligaciones irrenunciables» del Estado mexicano respecto a la prohibición de la tortura y otros tratos «crueles, inhumanos o degradantes».

Si bien el Ministerio Público de Chiapas ha iniciado una investigación para esclarecer los hechos, la CNDH pidió que se investigue la presunta comisión de un delito de tortura y que intervengan especialistas en la materia, de acuerdo con el Protocolo de Estambul, que fija estándares internacionales para esclarecer y documentar la tortura y otros malos tratos.

La tortura «no puede justificarse en ningún escenario», subrayó el organismo autónomo, que instó además a loas responsables públicos a salvaguardar los derechos y la «dignidad humana».

Por el momento, las autoridades informaron que

Los agentes que aparecen en el vídeo pertenecen al Ministerio Público y a la Policía estatal y ya han sido detenidos.

El gobernador de Chiapas, Eduardo Ramírez, pidió que se abra una investigación exhaustiva después de que saliera a la luz el vídeo en el que se ve a los agentes reírse mientas asfixian con bolsas a los dos hombres.

«En Chiapas, a los presuntos delincuentes bajo la acción de la justicia se les deben respetar sus derechos humanos, sin importar la gravedad de los delitos que se les imputen», publicó Ramírez en sus redes sociales.

Según el estudio 2025 del Índice Global de la Tortura (IGT), los actos de tortura siguen siendo una «práctica generalizada (en México) que ocurre en un contexto de impunidad». EFE

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