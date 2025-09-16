La coalición ‘Stop Trump’ califica de «vergonzosa» la visita del presidente de EE.UU.

The Swiss voice in the world since 1935

Londres, 16 sep (EFE).- La visita de Estado que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, empezará este miércoles en el Reino Unido es «vergonzosa y humillante», dijo este martes una de las activistas del grupo ‘Stop Trump Coalition’, que planea una manifestación para protestar contra la presencia del mandatario en este país.

En unas declaraciones hoy a la cadena británica ITV, Zoe Gardner, de esa coalición, se quejó por permitir que «este niño (Trump) venga aquí, use nuestro país como parque temático y se le honre con una alfombra roja y un banquete con el rey»

«Lo que estamos haciendo es vergonzoso y humillante para el Reino Unido», subrayó.

Trump llegará esta noche -sobre las 19.30 GMT- al aeropuerto londinense de Stansted para iniciar mañana en Windsor, a las afueras de Londres, una visita de Estado de dos días.

Los reyes británicos, Carlos III y Camila, recibirán mañana a Trump y la primera dama, Melania Trump, en el castillo de Windsor, donde habrá por la noche un banquete de Estado, mientras que el jueves el presidente se desplazará hasta la residencia campestre del primer ministro -Chequers, a las afueras de Londres- para mantener una reunión bilateral con Keir Starmer. EFE

