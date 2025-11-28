La coalición alemana llega a nuevo acuerdo para la reforma de las jubilaciones

Berlín, 28 nov (EFE).- Las cúpulas de los partidos de la coalición gubernamental en Alemania han llegado a un compromiso sobre la reforma de las jubilaciones, destinado ante todo a vencer la resistencia de las juventudes de la Unión Cristianodemócrata (CDU), la agrupación del canciller Friedrich Merz, que había amenazado con declararse en rebeldía ante un proyecto de ley que consideran negativo para las futuras generaciones.

Al proyecto inicial, que contempla mantener el nivel de las jubilaciones en un 48 % del salario promedio hasta 2031, se ha agregado un texto en el que se establece que una comisión deberá estudiar la posible introducción de un factor de sostenibilidad y presentar sus resultados hasta finales del segundo trimestre de 2026, informaron Merz y los jefes de los otros partidos en rueda de prensa.

La comisión deberá estar integrada por 13 personas de las que dos compartirán la Presidencia -una de ellas propuesta por la Cancillería y otra por el Ministerio de Trabajo de Asuntos Sociales.

También pertenecerán al organismo tres representantes de los grupos parlamentarios de la coalición -uno de la CDU, uno de la Unión Socialcristiana (CSU) y uno del Partido Socialdemócrata (SPD)- y ocho expertos.

La introducción de un factor de sostenibilidad debe servir para compensar los gastos que implica mantener el nivel de las pensiones hasta 2031, un compromiso al que se llegó durante las negociaciones para el acuerdo de coalición en primavera pasada.

Mientras que el SPD quería garantizar el nivel hasta 2039, la CDU y la CSU proponían hacerlo sólo hasta 2029, que, según Merz, es el año en el que el sistema de jubilaciones empezará a verse más afectada por la retirada del mercado laboral de los llamados «baby boomer».

El ministro de la Cancillería, Thorsten Frei, y el jefe del grupo parlamentario conjunto de la CDU/CSU, Jens Spahn, tendrán este viernes una reunión con los representantes de las juventudes conservadoras, la llamada Joven Unión (JU) para presentarles el compromiso.

La JU tiene 18 diputados, con lo que podrían hacer naufragar la reforma de las pensiones, ya que la coalición sólo tiene una mayoría de 12 votos en la Cámara Baja.

Merz, flanqueado por el ministro de Finanzas y copresidente del SPD, Lars Kingbeil, el primer ministro bávaro y jefe de la CSU, Markus Söder, dijo que el compromiso deberá ser ratificado por el grupo parlamentario el próximo martes.

El proyecto, además del mantenimiento del nivel de las jubilaciones hasta 2031, contempla la llamada «jubilación activa», que permite que quienes hayan alcanzado la edad de jubilación y sigan trabajando puedan ganar hasta 2.000 euros libres de impuesto y mejoras en el cálculo de la pensión por los años que alguien haya estado fuera del mercado laboral por la crianza de los hijos.

Por otra parte, se acordó que el Ministerio de Finanzas elabore un plan para que se utilicen parte los dividendos de las acciones que pertenecen al Estado para fortalecer el pilar privado de la jubilación de las nuevas generaciones. EFE

