La Coalición de Voluntarios se centra en un alto el fuego y espera la presión de EE.UU.

París, 2 sep (EFE).- Los líderes de los países de la Coalición de Voluntarios, una iniciativa franco-británica, se reúnen este jueves en formato físico en París y por vídeoconferencia para refrendar el trabajo de sus militares sobre las garantías de seguridad a Ucrania, centrados en un alto el fuego para el que quieren que Estados Unidos presione a Rusia.

Fuentes del Elíseo, que organiza este nuevo encuentro de los aliados de Ucrania -que agrupan a numerosos países europeos y otros como Canadá, Japón y Australia-, han insistido este martes en que alcanzar un alto el fuego es «esencial» y resulta «extremadamente importante para los ucranianos».

Esas fuentes han señalado que la responsabilidad ahora de lograrlo corresponde a Estados Unidos.

Han recordado que el presidente estadounidense, Donald Trump, había barajado la posibilidad en la cumbre de Alaska con el presidente ruso, Vladímir Putin, de llegar directamente a un acuerdo de paz entre Moscú y Kiev sin pasar por un alto el fuego.

Pero también que Trump había dado un plazo de 15 días a Putin para organizar una cumbre con el presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, y que ese plazo ya ha expirado, por lo que a partir de ahí «hay que sacar conclusiones».

Sanciones a Moscú

Una forma de insistir en la idea que viene defendiendo desde hace días Francia y los principales aliados de Ucrania de que Estados Unidos debería aplicar sanciones a Moscú, porque es la única forma de que Putin cumpla con lo que había dicho a Trump en Alaska.

Sobre todo porque entre tanto se puede ver que «hay una movilización en torno a Rusia», en relación con el respaldo del que Putin se ha jactado en la cumbre de Tianjin (China), que ha reunido básicamente a líderes de países hostiles a Occidente.

Las fuentes de la presidencia francesa han justificado la pertinencia de un alto el fuego, a falta de un acuerdo de paz, invocando el ejemplo de la Guerra de Corea, que dio lugar al menos a una línea de alto el fuego que se mantiene más de medio siglo después gracias a las garantías de seguridad que desde entonces dan los aliados de Seúl frente a Corea del Norte.

Es decir, que un simple alto el fuego entre Ucrania y Rusia podría bastar para que la treintena de países -la inmensa mayoría europeos- de la Coalición de Voluntarios, con el respaldo de Estados Unidos, pusiera en marcha las «garantías de seguridad» en las que llevan meses trabajando sus jefes de Estado Mayor y sus ministros de Defensa.

La reunión de París se ha organizado a iniciativa de Zelenski, que será recibido el miércoles por la noche por el presidente francés, Emmanuel Macron, para una cena de trabajo preparatoria.

El jueves por la mañana, los dos mandatarios participarán en el encuentro en formato híbrido con responsables de los otros miembros de la Coalición de Voluntarios, aunque todavía no se ha hecho pública la lista de los que estarán, ni si asistirán físicamente o por vídeoconferencia.

Garantías de seguridad

El Elíseo ha avanzado que no se detallarán entonces las garantías de seguridad que cada país está dispuesto a dar a Ucrania en caso de alto el fuego. Lo ha justificado porque en cada país hay un calendario propio para esos anuncios, que puede depender de las necesidades de aprobación o de un trámite parlamentario.

Las «garantías de seguridad» que ha preparado la Coalición de Voluntarios tiene tres patas y la principal es garantizar un Ejército ucraniano «robusto» a largo plazo, lo que implica que cuente con cientos de miles de efectivos, que esté formado y armado.

Luego una segunda capa serían los socios de Ucrania, que desplegarían fuerzas en su territorio o en los países vecinos para dar una «señal estratégica» a Rusia para evitar que lanzara un nuevo ataque.

Por último, la Coalición de Voluntarios espera que Trump cumpla con el anuncio que hizo cuando la recibió en Washington para implicarse en esas garantías de seguridad como una disuasión en caso de que Moscú atacara a alguno de esos aliados de Kiev, que es la condición que ponen algunos de ellos para participar en el dispositivo. EFE

