La coalición del expresidente Radev encabeza las legislativas en Bulgaria, según sondeos

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La coalición Bulgaria Progresista del expresidente Rumen Radev encabeza los resultados de las legislativas del domingo en el país con alrededor del 38% de los votos, según los sondeos publicados a pie de urna.

Los conservadores proeuropeos (GERB) del ex primer ministro Boiko Borísov – que fue jefe del Gobierno en tres ocasiones – quedaron en segunda posición con cerca del 16% de los sufragios, seguidos de los liberales del PP-DB (entorno al 14%).

En este país de los Balcanes – que vota por octava vez en cinco años – Radev necesitará un socio para gobernar, si se confirman las proyecciones.

Bulgaria se ha visto inmersa en una crisis política desde 2021, cuando grandes protestas contra la corrupción forzaron la caída del gobierno conservador de Boiko Borísov.

Radev – un general en retiro de la Fuerza Aérea búlgara de 62 años – defiende un acercamiento con Rusia y rechaza la ayuda militar para Ucrania, y fue presidente durante nueve años en este país, el más pobre de la Unión Europea (UE).

El Ejecutivo del conservador de Borísov, en el poder durante casi 10 años, cayó tras grandes protestas contra la corrupción y desde entonces se han sucedido frágiles coaliciones de Gobierno.

Radev había apoyado abiertamente a los manifestantes y, tras votar en Sofía, declaró que Bulgaria tiene «una oportunidad histórica de romper de una vez por todas con el modelo oligárquico».

Favorable a la reapertura del diálogo con Rusia, Radev fue presidente entre 2017 y 2026 y en enero dimitió para presentarse a las legislativas.

Ahora tendrá que encontrar una mayoría en el Parlamento de 240 escaños y durante la campaña ya cerró la puerta a una coalición con Borísov debido a su «desacuerdo sobre la corrupción».

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