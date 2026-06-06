La coalición del presidente golpista de Guinea-Conakri gana las elecciones legislativas

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Nairobi, 6 jun (EFE).- La coalición del presidente de Guinea-Conakri, el general golpista Mamadi Doumbouya, ganó las elecciones legislativas y municipales celebradas sin apenas participación opositora el pasado 31 de mayo, que buscaban culminar la transición democrática tras el golpe de Estado de 2021.

Según informaron a última del viernes medios locales, la coalición Generación por la Modernidad y el Desarrollo (GMD) y sus partidos aliados obtuvieron la gran mayoría de los 147 escaños de la Asamblea Nacional y también de los asientos municipales.

Estos resultados provisionales, publicados la noche del jueves al viernes por la Dirección General de Elecciones (DGE), todavía deben ser confirmados por el Tribunal Supremo.

Unas 6,9 millones de personas estaban llamadas a las urnas para elegir a los diputados en una jornada que se desarrolló en un ambiente pacífico y supervisada por una misión de observadores de la Unión Africana (UA), pero en la que la oposición denunció irregularidades.

La votación ocurrió además después de que el pasado marzo fuesen ilegalizados 40 partidos políticos opositores, medida que llegó en medio de una creciente represión contra los detractores de la junta militar que se afianzó en el poder tras ganar las elecciones del pasado 28 de diciembre.

El general Doumbouya, líder de la junta militar que tomó el poder en Guinea-Conakri en la mencionada asonada, tomó posesión el 17 de enero como nuevo presidente del país tras hacerse con el 86,72 % de los votos.

Desde el golpe de Estado se han reportado numerosos casos de secuestros y detenciones sin juicio de dirigentes opositores, activistas y periodistas críticos con el poder, con más de 15 desapariciones documentadas por la oposición del país africano.

Guinea-Conakri posee uno de los mayores depósitos de mineral de hierro del mundo y es el principal exportador de bauxita (mineral clave para producir aluminio), si bien gran parte de su población vive en la pobreza. EFE

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