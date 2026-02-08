La coalición gobernante nipona asegura dos tercios de la Cámara Baja, según proyecciones

Tokio, 8 feb (EFE).- La coalición gobernante en Japón liderada por la primera ministra, Sanae Takaichi, se aseguró dos tercios de la Cámara Baja del Parlamento en las elecciones anticipadas de este domingo, según las proyecciones de la cadena pública de televisión NHK.

A las 23:00 hora local (14:00 GMT) de este domingo, NHK afirmó que el Partido Liberal Democrático (PLD) de Takaichi y su socio de gobierno, el Partido de la Innovación de Japón (Ishin), se asegurarían al menos 310 escaños de los 465 en liza en la Cámara Baja, la más importante de las dos que conforman el Parlamento.

La agencia de noticias Kyodo, por su parte, proyectó que la coalición gobernante tenía «asegurada» la victoria de más de 300 escaños, aunque los resultados oficiales de la contienda no se esperan hasta el lunes. EFE

