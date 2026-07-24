La coalición saudí en Yemen confirma haber atacado «objetivos» militares hutíes en Hudeida

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Saná, 25 jul (EFE).- La coalición militar liderada por Arabia Saudí en el Yemen confirmó este sábado haber llevado a cabo una respuesta militar «proporcionada» contra objetivos militares hutíes en la provincia yemení de Hudeida, en respuesta a los ataques de los rebeldes respaldados por Irán contra sus buques en el mar Rojo.

El portavoz de la coalición, el general de división Turki al Malki, afirmó en un comunicado que la operación se dirigió contra «objetivos militares legítimos» vinculados a amenazas contra buques mercantes y que logró sus objetivos operacionales previstos, respetando el derecho internacional humanitario.

La declaración se produjo poco después de múltiples ataques aéreos de la noche de este viernes en Hudeida, oeste del país.

El canal de televisión Al Masirah, portavoz de los hutíes, denunció bombardeos en el puerto, en instalaciones de telecomunicaciones y a la isla Kamaran, a 60 kilómetros al noroeste de Hudeida, donde una mujer resultó herida.

Sin embargo, la coalición negó haber atacado el puerto de Hudeida, insistiendo en que la instalación, junto con los puertos de Ras Issa y Salif, permanecía abierta al tráfico marítimo comercial.

«El puerto de Hudeida no fue atacado», aclaró Al Malki, y añadió que todos los puertos yemeníes seguían recibiendo alimentos, combustible, mercancías y materiales de construcción.

La coalición acusó a los hutíes de llevar a cabo un ataque «cobarde e imprudente» contra buques mercantes en el mar Rojo, calificándolo de acto de «terrorismo marítimo» en una de las rutas marítimas más transitadas del mundo.

Al Malki afirmó que Arabia Saudí continuaría apoyando al Gobierno yemení reconocido internacionalmente y advirtió de que cualquier nuevo ataque hutí provocaría respuestas militares adicionales.

Por su parte, el Ministerio de Exteriores hutí aseguró en un comunicado minutos antes que los ataques saudíes marcaban «el inicio de una nueva fase en la que la escalada se respondería con más escalada».

Asimismo, responsabilizó a Arabia Saudí de cualquier consecuencia derivada de lo que describió como una «medida agresiva», y añadió que, en lugar de responder a la legítima y justa exigencia de levantar el bloqueo al Yemen, «el régimen saudí ha cometido una grave imprudencia que le costará muy caro».

Los ataques se produjeron tras la última escalada en el mar Rojo, donde los rebeldes anunciaron un bloqueo marítimo contra el tráfico marítimo saudí y atacaron buques mercantes saudíes.

Este mismo viernes, la Autoridad General de Transportes de Arabia Saudí denunció que un segundo buque, el NCC MASA y perteneciente a una empresa saudí, sufrió daños menores en su casco tras ser atacado mientras navegaba por el mar Rojo. EFE

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