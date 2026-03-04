La cocina chilena se sirve en Madrid y busca su hueco en el panorama gastronómico español

Madrid, 4 mar (EFE).- La empanada chilena, el pastel de choclo, la lomita o el completo son algunos de los platos que definen la cocina de Chile y son los sabores con los que el país andino quiere ganar visibilidad en el panorama gastronómico español, reforzando además su proyección internacional en el marco de la Semana de Chile en Madrid.

«Nuestra gastronomía todavía no es tan famosa como la de México o Perú, pero de a poco podemos crecer, la gente la prueba y le gusta», asegura en una entrevista con EFE Karin Avaria Pardo, propietaria de La Guatona, uno de los principales referentes de la gastronomía chilena en la capital madrileña.

Avaria ha conseguido hacer un hueco a los sabores de Chile en el Mercado de San Fernando, en Madrid, donde ha consolidado una propuesta que ella misma define como una «picada» tradicional, el término con el que en el país se alude a locales sencillos, pero reconocidos por la calidad y la abundancia de sus platos.

«Un sitio que puede ser pequeño, pero donde la comida está rica y es barata», explica.

La propietaria de La Guatona llegó a España en 2010, tras el terremoto que sacudió Chile y en el que fallecieron familiares suyos, y empezó de cero en Madrid vendiendo empanadas: «Llamé a mi madre y le dije: ‘Mamá, dame la receta de la empanada, voy a venderlas en la calle’. Así comencé», recuerda.

Sin embargo, decidió dar el salto a un local que representase la identidad cultural y gastronómica de Chile, razón por la cual decidió llamarlo La Guatona, palabra que en su país se utiliza para referirse a una persona «tripona o panzona».

«Los chilenos iban a saber enseguida que se trata de comida de Chile», añade.

Desde que arrancó, el boca a boca ha convertido al local en el punto de encuentro para la comunidad de su país en Madrid, lo que hace que se considere «una embajadora de la comida popular chilena».

«Vendo nostalgia. La nostalgia de los que estamos fuera de nuestro país y extrañamos nuestras cosas», subraya Avaria, que reivindica la cocina popular y tradicional frente a propuestas más gourmet.

Ese papel como difusora de la cultura gastronómica chilena le ha valido el reconocimiento ‘Made by Chileans’, un sello otorgado por Marca Chile, entidad que promueve la imagen del país en el exterior -y que colabora con EFE en la difusión de este contenido- para destacar a quienes contribuyen a proyectar la imagen del país más allá de sus fronteras.

El distintivo, otorgado a La Guatona en el marco de las actividades de la Semana de Chile en España, se le asigna «a quien realmente le aporta a la marca Chile, (…) a quien representa día a día al país y no en un momento puntual», explica a EFE el director de alianzas estratégicas de Marca Chile, Víctor Palma.

«Chile se vive mucho en sus sabores, en su gastronomía, en sus preparaciones… un ‘hot dog’ es igual en todas partes, pero un completo chileno es único», afirma Palma, quien considera que la gastronomía puede constituir una puerta de entrada a la cultura y al turismo.

Para Avaria, el público español se va a llevar de su local «una experiencia única de sabores de Chile y comida hecha con cariño», una propuesta que combina tradición e identidad en pleno corazón de Madrid. EFE

