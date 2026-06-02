La cocina española defiende su «excelencia» en Tokio de la mano de restaurantes Michelin

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Pilar Bernal Zamora

Tokio, 2 jun (EFE).- Cuatro chefs españoles al frente de restaurantes con estrella Michelin llegaron este martes a Tokio para demostrar que la gastronomía española no es solo abundante y asequible, sino también «excelente», y así elevar su marca en la urbe con la hostelería más laureada del mundo .

«Cuando España empezó a exportar alimentos y cocina al mundo, lo hizo siempre en clave de que éramos maravillosos en calidad-precio, pero no hemos estado defendiendo nuestra excelencia», dijo a EFE Benjamín Lana, director de Vocento Gastronomía y encargado del evento ‘Spain Fusion Premium Edition’.

La iniciativa aterrizó este martes en Japón, tras pasar por países como Filipinas o México, para «enseñar al mundo que no somos solo algo económico y bueno», sino que podemos competir con países como «Italia o Francia», a los que con frecuencia se les asocia con la alta cocina.

Lo hace además en Tokio, la ciudad con más estrellas Michelin del mundo, que posee «la madurez gastronómica suficiente» como para entender la «excelente calidad» de los productos españoles, según describió Lana.

El evento, organizado por Vocento con el apoyo del Gobierno de España e ICEX, contó con cuatro cocineros de estrella Michelin, que prepararon en directo sus platos más representativos bajo la atenta mirada de un grupo de importadores y compradores nipones.

Entre los fogones estaban el chef Nacho Manzano, con tres estrellas Michelin en Casa Marcial (Asturias); Benito Gómez, dos estrellas en su restaurante Bardal (Andalucía); David García, con una estrella en el Corral de la Morería de Madrid; y David Yarnoz, dos estrellas en El Molino de Urdániz (Navarra).

Japón se sienta a la mesa

El tradicional gazpachuelo malagueño, el puchero flamenco o un efímero plato de la seta de San Jorge fueron algunas de las elaboraciones que los chefs prepararon en una cocina improvisada en el hotel JW Marriot de Tokio, convertida con sus platos en una clásica sobremesa española, con degustaciones, charla y mucha, mucha comida.

«Ahora estoy haciendo platos basándome en las experiencias que he tenido y que me han emocionado», explicó el bilbaíno García, quien describió su puchero flamenco como una mezcla de ese ambiente de Jerez, con «los flamencos, el baile, los cantaores, la noche y el puchero que la abuela te hace a las cuatro de la mañana».

Yarnoz, chef en El Molino de Urdániz, y encargado de otros dos restaurantes en Taipéi (Taiwán), también cocinó frente a los comensales.

«Seguimos manteniendo nuestra personalidad, nuestra cocina y nuestras raíces», afirmó Yarnoz.

La influencia de Asia, y en particular de Japón, en la gastronomía española no es una sorpresa, y los propios chefs reconocen que la relación no es nueva ni unidireccional.

García, bilbaíno y músico antes que cocinero, recordó que su relación con el país asiático llegó en sus inicios en la cocina, cuando un chef japonés le descubrió una «filosofía» que aún hoy sigue proyectando en su gastronomía.

«En España un plato está acabado cuando no sabéis qué más ponerle, y en Japón un plato está acabado cuando no sabemos qué más quitarle», recordó García que le dijo ese maestro nipón.

Nacho Manzano, que cocina desde la localidad asturiana donde nació y se crio, reconoció que sus clientes llevan años diciéndole que su cocina parece japonesa, algo que incluso reivindica.

«Creo que somos un poquito japoneses aún siendo asturianos a la hora de pensar», relató Manzano, quien afirmó que existen «códigos universales» que conectan ambas culturas, como el respeto al producto, la nitidez en los platos y el culto a lo auténtico.

«Al final te dejas influenciar por las grandes cocinas», explicó Benito Gómez, mente creativa del restaurante Bardal, que también toma ejemplo de la «delicadeza y tratamiento» que la cocina japonesa pone en su gastronomía. EFE

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