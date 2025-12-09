La cocina italiana y el son cubano optan a ser Patrimonio Inmaterial de la Unesco

La cocina italiana, la práctica del son cubano y la fiesta india de Diwali son algunas de las 68 candidaturas a Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad, que la Unesco empezó a debatir este martes en Nueva Delhi.

La presente edición del comité del Patrimonio Inmaterial está dominada por las prácticas manuales como la artesanía, entre ellas el arte ñai’ũpo de Paraguay; las artes escénicas, como el circo de tradición familiar de Chile, y la cocina, como el plato egipcio del kushari.

Italia debe coronar el miércoles dos años de campaña para inscribir su gastronomía, muy popular en el mundo, tras los pasos de otras tradiciones culinarias como la comida gastronómica de Francia y las cocinas tradicionales de Japón y México.

Actualmente, sólo algunas prácticas específicas, como el arte del «pizzaiolo» napolitano, están inscritas, pero Italia defendía el reconocimiento de toda su gastronomía, un «intercambio de sabores y conocimientos, recuerdos y emociones».

El comité también examina nueve candidaturas musicales, entre ellas la práctica del son cubano, género musical bailable, resurgido gracias al proyecto Buena Vista Social Club a finales de la década de 1990, prevista el miércoles.

Este martes, la Unesco ya reconoció el joropo de Venezuela y el «cuarteto» de la ciudad argentina de Córdoba, expresiones artísticas que combinan música y danza. La Fiesta de la Virgen de Guadalupe, de la boliviana Sucre, también fue inscrita.

Durante la sesión prevista hasta el sábado, el país anfitrión, India, espera la inscripción de la muy popular fiesta de Deepavali, también conocida como Diwali, un evento importante de la cultura hindú que celebra el triunfo de la luz sobre la oscuridad.

Millones de indios iluminan calles y templos con velas durante varios días, pero también lanzan innumerables cohetes, petardos y otros artefactos pirotécnicos que contribuyen a la alta contaminación en las grandes ciudades de India.

Siete países podrían ver esta semana por primera vez una candidatura inscrita en esta prestigiosa lista, entre ellos El Salvador con su cofradía de las flores y las palmas.

La Unesco comenzó la sesión con la inscripción de once candidaturas en su lista del patrimonio inmaterial que «requiere medidas urgentes de salvaguardia», entre ellas la candidatura paraguaya y los procesos de construcción de la casa quincha y de la junta de embarre en Panamá.

