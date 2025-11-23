La colombiana Agudelo y Castelblanco dominan el Maratón Internacional de Panamá 2025

4 minutos

Ciudad de Panamá, 23 nov (EFE).- El panameño Jorge Castelblanco y la colombiana Raquel Palmenia Agudelo se adjudicaron este domingo la edición 49 del Maratón Internacional de Panamá, que reunió a miles de corredores y confirmó el crecimiento sostenido de la principal prueba atlética del país centroamericano.

Castelblanco completó el recorrido en 2h27:40, mientras que Agudelo detuvo el cronómetro en 2h52:16, tiempos que les permitieron llevarse los honores en los 42 kilómetros y asegurarse, además, un premio de 3.000 dólares cada uno.

El panameño, olímpico en Río 2016 y Tokio 2020 y oriundo de la provincia panameña de Chiriquí, sumó así su cuarto triunfo en el Maratón Internacional de Panamá.

El evento contó también con la participación del centrocampista de la selección panameña Adalberto Carrasquilla, quien realizó el recorrido de 5 kilómetros.

Carrasquilla, que logró la clasificación al Mundial 2026 con Panamá el pasado martes, señaló tras finalizar la prueba que fue «una experiencia muy bonita en donde había una energía muy positiva y yo quería vivir esta experiencia y me lo disfrute».

Apoyo masivo

Más allá de los vencedores, el Maratón de Panamá fue un rotundo éxito, según los organizadores. La cifra de más de 3.000 corredores inscritos marcó un nuevo hito para el evento.

«Este año se vendieron 3.500 (inscripciones). Estuvimos sobregirados», afirmó a EFE el presidente del Club Corredores del Istmo, Gregorio ‘Beby’ Miró, responsable de la organización.

Explicó que la competencia reunió participantes de todos los continentes, con Colombia como la delegación extranjera más numerosa, al sumar 300 corredores.

Miró adelantó que la meta es alcanzar las 5.000 plazas en 2026, año en que la carrera celebrará su 50ª edición.

«Voy a tener esa deferencia de invitar a correr al Embajador de los Estados Unidos», anunció, recordando los orígenes del evento en las bases militares estadounidenses de los años setenta.

El tradicional recorrido se remonta al Transisthmian Relay Race, cuya primera edición se celebró en 1975, organizado por el United States Marine Corps (U.S. Marine Barracks) como una competencia entre los Marines y el Army, entonces acantonados en la antigua Zona del Canal.

Turismo y deporte, una fórmula de impacto

Como ocurre en grandes capitales latinoamericanas, de Buenos Aires a Ciudad de México y São Paulo, el maratón panameño se consolida también como un motor turístico. La llegada de atletas internacionales dinamiza la demanda hotelera, gastronómica y de transporte, además de impulsar el comercio local.

El organizador remarcó que la magnitud del evento ya se traduce en beneficios económicos para el país, aunque será el Ministerio de Turismo el encargado de medir con precisión su impacto.

«Solo puedo decir que nos está yendo bien a todos, porque cada persona, por lo mínimo, viene cuatro días y no viajan solos», comentó Miró.

La administradora de la Autoridad de Turismo, Gloria de León, ha reconocido el potencial de estos eventos y aseguró que se mantendrán atentos a las próximas citas deportivas de gran repercusión.

Entre los corredores atraídos por ese trazado de carácter urbano-tropical y cercano al litoral pacífico, se encuentran los mexicanos Eric Carvajal y Alejandra Vargas, quienes conocieron el evento a través de redes sociales y viajaron con el objetivo de buscar marcas clasificatorias para el Maratón de Boston 2026, pero también para hacer turismo y algunas compras de fin de año.

«Sí, a hacer alguna compras en el tiempo que se pueda, pero también conocer la ciudad… esta ciudad, que la verdad es encantadora», dijo Carvajal a EFE.

El ecuatoriano Julio Olivo, de regreso en Panamá tras 18 años, también destacó el impacto visual y la exigencia de la ruta.

«Más que cualquier cosa me preocupé del calor, pero al final puedo decir que fue un gran recorrido en una ciudad bastante hermosa la verdad», afirmó a EFE.

rao/car

(foto) (video)