La colombiana Wollemann y la argentina Alaniz, en la ‘Noche de Campeones OMB’ en Bogotá

2 minutos

Bogotá, 28 oct (EFE).- La campeona Internacional de la Organización Mundial de Boxeo (OMB) en el peso mosca, la colombiana Laura Wollemann, encabeza la cartelera ‘Noche de Campeones OMB’ en la que se enfrentará este miércoles en Bogotá con la argentina Gabriela Alaniz, en una velada que incluirá otras siete peleas.

La ganadora se encaminará a enfrentar a la campeona indiscutible de la Organización Mundial de Boxeo (OMB), la estadounidense Gabriela Fundora.

Wollemann, la número tres del escalafón mundial, buscará realizar una exitosa cuarta defensa de su título Internacional de la OMB. ‘La Fresita’ tiene once victorias, tres de ellas por nocaut, y un revés.

Alaniz, por su parte, ganó por la vía rápida a Daiana Ortiz en Buenos Aires. Registra diecisiete victorias, siete de ellas por nocaut, y dos derrotas.

La pelea semiestelar la protagonizarán el bogotano Esteban Garzón con once victorias, entre ellas cinco nocauts; y sin conocer la derrota, con el dominicano Miguel Queliz, que tiene once triunfos y una derrota.

En este combate de las 135 libras estará en juego la correa juvenil de la OMB de los ligeros.

También subirán al ensogado el chileno y excontendiente mundial Andrés Campos y el mexicano Brandon Rodríguez, en pleito pactado a 10 asaltos por el título Latino vacante de la OMB súper gallo (115 libras).

En el duelo entre invictas, la puertorriqueña Elise Soto se enfrentará a la explosiva colombiana Flor Rodríguez, por el título vacante de la Organización Norteamericana de Boxeo de la OMB en el peso súper pluma (130 libras). Serán ocho asaltos.

En otros encuentros, el exolímpico colombiano y medallista de plata en los Juegos Olímpicos de 2016 Yuberjen Martínez se medirá con el dominicano Juan Agüero, en combate a seis asaltos en las 112 libras.

A cuatro asaltos, el puertorriqueño Yariel Díaz Figueroa chocará con el mexicano Gustavo Romero Garduño, en las 105 libras. Además, el colombiano Brayan Orozco medirá fuerzas con el venezolano Samuel Gutiérrez, en las 126 libras.

‘Noche de Campeones’ forma parte de la trigésima octava Convención Anual de la OMB. En el evento, que se realiza en Bogotá con el apoyo de la Cámara de Comercio de Bogotá (CCB) y el Ministerio del Deporte, participarán 150 delegaciones de por lo menos 70 países que forman parte del organismo.

La OMB es una de las principales organizaciones que supervisan el boxeo profesional en el mundo. Fue fundada hace 64 años y actualmente su sede está en San Juan, Puerto Rico. EFE

