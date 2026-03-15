La comisaria de la UE Lahbib condena la muerte de un paramédico de la Cruz Roja en Líbano

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Bruselas, 15 mar (EFE).- La comisaria europea de Igualdad, Preparación y Gestión de crisis, Hadja Lahbib, condenó este domingo la muerte de un paramédico de la Cruz Roja en el Líbano a causa de un bombardeo israelí el pasado lunes.

«La muerte de un paramédico (de la Cruz Roja en Líbano) en un ataque aéreo nos recuerda una vez más el coste humano que tienen las violaciones del (Derecho humanitario internacional)», dijo la comisaria a través de un mensaje en redes sociales.

«Incluso las guerras tienen normas para proteger a los civiles y a los trabajadores humanitarios que arriesgan sus vidas por quienes lo necesitan, como las 800.000 personas que se han visto desplazadas recientemente en el Líbano», añadió Lahbib.

La comisaria europea compartió otro mensaje de Jagan Chapagain, director de la Federación Internacional de Sociedades de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja, en el que se mostró «indignado por el asesinato del paramédico voluntario de la Cruz Roja Libanesa, Youssef Assaf, quien sucumbió a las heridas sufridas mientras cumplía con su deber humanitario de ayudar y salvar vidas».

Los voluntarios de ambulancia estaba atendiendo a las personas afectadas tras un ataque aéreo en Majdal Zoun, en la región de Tiro en el sur del Líbano, el pasado lunes día 9, explicó.

Las presidentas de la Federación Internacional de la Cruz Roja (FICR), Kate Forbes, y el Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR), Mirjana Spoljaric, denunciaron este viernes en un comunicado conjunto que el personal médico y humanitario se está quedando atrapado en la línea de fuego en la guerra en Irán, poniendo en riesgo un apoyo vital del que dependen los civiles. EFE

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