The Swiss voice in the world since 1935
Democracia
Historias principales
Ver todas las historias de este tema
Swiss democracy
Newsletter
Ver todos los boletines

La comisaria europea para Ampliación visita a Ucrania con el foco puesto en las reformas

Este contenido fue publicado en
2 minutos

Kiev, 29 sep (EFE).- La comisaria europea para la Ampliación, la eslovena Marta Kos, comenzó este lunes en la ciudad de Úzhgorod, en el extremo occidental de Ucrania, una visita al país de tres días en la que evaluará la marcha de las reformas en materia de Estado de derecho, lucha contra la corrupción y protección de los derechos de las minorías.

“Comienzo en Transcarpatia (región de la que es capital Úzhgorod) mi tercera visita a Ucrania”, dijo Kos, citada por la agencia pública de noticias ucraniana, Ukrinform.

La comisaria explicó que el primer día de su visita coincide con el final de la evaluación del conjunto de las leyes ucranianas que están siendo sometidas a escrutinio para considerar la posible apertura del primer grupo de capítulos del proceso de adhesión a la Unión Europea.

Además de las leyes y las cuestiones relacionadas con el Estado de derecho, este grupo de capítulos incluye la cuestión de la protección de las minorías nacionales.

Kos visitó en Transcarpatia, donde se concentran las minorías húngara y eslovaca de Ucrania, dos centros de enseñanza en esas dos lenguas.

La apertura de las conversaciones para determinar si Ucrania cumple con los requisitos del primer grupo de capítulos ha sido vetada hasta ahora por Hungría, que invoca la supuesta violación por parte de Kiev de los derechos de la minoría húngara como una de las razones para mantener esta postura.

Según anunció la Comisión Europea en un comunicado, Kos abordará el martes con autoridades regionales el proceso de descentralización que la UE le pide a Ucrania.

El miércoles, la comisaria estará en Kiev para entrevistarse con los líderes del Gobierno central y con las agencias anticorrupción ucranianas. EFE

mg/smm/psh

Los preferidos del público

Los más discutidos

Mostrar más

Debate
moderado por Benjamin von Wyl

¿Confía en la fortaleza democrática de su país?

Las democracias se enfrentan a desafíos internos y externos. ¿Cómo calificaría usted las instituciones de su país?

Únase al debate
4 Me gusta
36 Comentarios
Ver la discusión

Mostrar más

Debate
moderado por Katy Romy

¿Ofrece su país de residencia un documento digital de identidad?

¿En su país de residencia existe una herramienta digital de este tipo? ¿Le facilita la vida? ¿Le preocupa la seguridad de los datos o la privacidad?

Únase al debate
27 Me gusta
37 Comentarios
Ver la discusión

Mostrar más

Debate
moderado por Dominique Soguel

¿Qué enseñanzas nos dejan los últimos acontecimientos sobre los riesgos y beneficios de respetar los tratados nucleares?

¿Qué sentido tienen los acuerdos nucleares si violarlos parece dar mejores resultados?

Únase al debate
4 Me gusta
13 Comentarios
Ver la discusión
Otros debates

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR