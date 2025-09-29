La comisaria europea para Ampliación visita a Ucrania con el foco puesto en las reformas

Kiev, 29 sep (EFE).- La comisaria europea para la Ampliación, la eslovena Marta Kos, comenzó este lunes en la ciudad de Úzhgorod, en el extremo occidental de Ucrania, una visita al país de tres días en la que evaluará la marcha de las reformas en materia de Estado de derecho, lucha contra la corrupción y protección de los derechos de las minorías.

“Comienzo en Transcarpatia (región de la que es capital Úzhgorod) mi tercera visita a Ucrania”, dijo Kos, citada por la agencia pública de noticias ucraniana, Ukrinform.

La comisaria explicó que el primer día de su visita coincide con el final de la evaluación del conjunto de las leyes ucranianas que están siendo sometidas a escrutinio para considerar la posible apertura del primer grupo de capítulos del proceso de adhesión a la Unión Europea.

Además de las leyes y las cuestiones relacionadas con el Estado de derecho, este grupo de capítulos incluye la cuestión de la protección de las minorías nacionales.

Kos visitó en Transcarpatia, donde se concentran las minorías húngara y eslovaca de Ucrania, dos centros de enseñanza en esas dos lenguas.

La apertura de las conversaciones para determinar si Ucrania cumple con los requisitos del primer grupo de capítulos ha sido vetada hasta ahora por Hungría, que invoca la supuesta violación por parte de Kiev de los derechos de la minoría húngara como una de las razones para mantener esta postura.

Según anunció la Comisión Europea en un comunicado, Kos abordará el martes con autoridades regionales el proceso de descentralización que la UE le pide a Ucrania.

El miércoles, la comisaria estará en Kiev para entrevistarse con los líderes del Gobierno central y con las agencias anticorrupción ucranianas. EFE

