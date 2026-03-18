La Comisión Antidopaje Argentina entra en la lista de vigilancia de la AMA

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Madrid, 18 mar (EFE).- El Comité Ejecutivo de la Agencia Mundial Antidopaje (AMA) aprobó incluir a la Comisión Nacional Antidopaje de Argentina en su lista de vigilancia y le otorgó un plazo de cuatro meses para subsanar las disconformidades que tiene pendientes.

La inclusión de la Comisión Argentina, decidida en una reunión virtual y tras la recomendación del Comité de Revisión de Cumplimiento de la AMA (CRC), se debe que aún no ha realizado plenamente dos correcciones de alta prioridad relacionadas con su programa de Pasaporte Biológico del Deportista (ABP), tras una auditoría realizada por la propia AMA en diciembre de 2024.

Según informó el organismo en un comunicado, la Comisión Argentina presentó un plan de acción correctiva, que explica la forma en que pretende abordar las irregularidades en el plazo de cuatro meses, pero de no ser llevarlo a cabo en ese periodo recibirá de forma automática una notificación formal alegando incumplimiento, con la propuesta de sus consecuencias y las condiciones de restablecimiento.

EFE

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