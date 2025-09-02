La Comisión de Venecia se pronuncia en octubre sobre la forma de elección del CGPJ español

2 minutos

París, 2 sep (EFE).- La Comisión de Venecia, órgano consultivo del Consejo de Europa experto en derecho constitucional, emitirá entre los próximos 9 y 10 de octubre una opinión sobre la forma de elección del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) español, en vías de reformarse después del bloqueo registrado entre 2018 y 2024.

El Consejo de Europa informó en un comunicado de que la discusión y adopción del pronunciamiento se llevará a cabo durante la 144º sesión plenaria de la Comisión de Venecia, que se celebra en la ciudad homónima del noreste de Italia.

La inclusión en el orden del día sucede por una petición de la presidenta del CGPJ, Isabel Perelló Doménech, detalló el Consejo de Europa en su nota.

A inicios de 2025, el CGPJ emitió una propuesta de renovación del modo de elección con dos modelos alternativos (uno de la vertiente conservadora de los jueces y otro de la progresista), que el Gobierno de España y las Cortes Generales (Congreso y Senado) tienen ahora en sus manos.

La actual forma de elegir a los miembros del CGPJ, principal instancia judicial en España compuesta por 20 miembros, requiere un amplio apoyo de las Cortes españolas -tres quintas partes tanto en el Senado como en el Congreso-, hoy en día difícil de lograr.

Ante la falta de consenso, sobre todo entre los dos grandes partidos, el Partido Socialista Obrero Español (PSOE) y el conservador Partido Popular (PP), el órgano no logró renovarse en 2018 -lo debe hacer cada cinco años-, lo que provocó una parálisis que generó un grave atasco en los tribunales.

Por la mediación de la Comisión Europea (CE), PSOE y PP se advinieron a su renovación seis años más tarde de lo legalmente previsto. EFE

atc/psh