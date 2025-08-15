La Comisión Electoral de Libia denuncia «ataques» a una sede de administración de comicios

Túnez, 15 ago (EFE).- La Alta Comisión Electoral Nacional (HNEC, por sus siglas en inglés) de Libia condenó este viernes los «ataques criminales» que -aseguró- se perpetraron la pasada madrugada en una sede de administración de los comicios, así como la «quema de materiales de votación» en otro local.

La segunda fase de las elecciones a los concejos en 51 municipios de Libia se desarrollará este sábado tanto en regiones del este del país, administrado por el mariscal Jalifa Haftar, como en el oeste, controlado por el Ejecutivo de Trípoli, bajo el mando del primer ministro, Abdelhamid Dbeiba.

Según explicó la HNEC a través de un comunicado publicado en Facebook, el incendio, que consideró «intencionado», afectó a la Oficina de la Administración Electoral de la costa oeste y al almacén principal, donde se resguardan los materiales de votación, así como a «la sala de entrenamiento dedicada a la rehabilitación de cuadros electorales».

La comisión aseguró que estas acciones «representan un ataque flagrante al proceso electoral y un intento de privar al ciudadano libio de ejercer su derecho», y subrayó que las agresiones no disuadirán a la entidad «de cumplir con su deber nacional de organizar elecciones libres y justas, de acuerdo con los más altos estándares».

Además, hizo un llamamiento a los organismos de seguridad para que «asuman toda su responsabilidad» en la búsqueda de los autores y garanticen la protección de las oficinas electorales en todo el país.

La misión de la ONU en Libia ya había denunciado este jueves un ataque contra la oficina de HNEC en la localidad de Zliten, al oeste del país, perpetrado la madrugada del martes por «dos hombres armados no identificados».

La primera fase de los comicios a los concejos municipales se celebró en noviembre del 2024 en 58 circunscripciones, sin incidentes de seguridad y con un 74 % de participación.

Para la misión de la ONU en Libia (UNSMIL), el proceso resultó «exitoso» y supuso una prueba para la organización de futuros procesos en el dividido país.

Actualmente, la UNSMIL prepara una hoja de ruta con actores libios para posibilitar la celebración de elecciones presidenciales y parlamentarias, que tiene previsto presentar en la próxima sesión informativa ante el Consejo de Seguridad de la ONU el próximo 21 de agosto.

Desde la caída del dictador Muamar Gadafi, el país norteafricano vive sumido en la inestabilidad institucional, con dos guerras civiles, y desde 2014 dividido en dos administraciones entre el oeste, administrado desde Trípoli, y el este, controlado por las fuerzas del mariscal Haftar que tutela la Cámara libia. EFE

