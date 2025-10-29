La comisión electoral de Portugal envía denuncias de racismo contra Chega a la fiscalía

Lisboa, 29 oct (EFE).- La Comisión Nacional de Elecciones (CNE) de Portugal ha decidido enviar a la fiscalía del país varias denuncias recibidas contra el partido de ultraderecha Chega por racismo, debido a unos carteles de la campaña para las presidenciales de su presidente, André Ventura, contra los gitanos y los inmigrantes de Bangladesh.

El portavoz de la CNE, André Wemans, dijo a EFE que el organismo analizó este asunto en una reunión ayer, martes, y que optó por enviar las denuncias al Ministerio Público.

Esas quejas fueron presentadas contra unos carteles colocados en varias partes del país por Chega con mensajes como ‘los gitanos tienen que cumplir la ley’ y ‘Esto no es Bangladesh’, dentro de la campaña de Ventura como candidato a los comicios presidenciales del próximo mes de enero.

Wemans explicó que la CNE no tiene competencias para abordar estas denuncias ni para pronunciarse fuera del periodo electoral y que por eso ha decidido enviarlas a la fiscalía.

El portavoz de la comisión precisó que las denuncias alegan que «los carteles podrían incitar al racismo y la xenofobia».

Pese a que la CNE no tiene competencia para abordar el asunto en estos momentos, Wemans recordó que así como la libertad política y de expresión están garantizadas en el país, «tienen un limite» cuando colisionan con otros derechos.

«Por eso se consideró que el organismo competente para tomar una decisión y evaluar si hay un delito penal o no es la fiscalía», dijo. EFE

