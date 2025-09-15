La comisión electoral rechaza la candidatura de un opositor para las presidenciales

Nairobi, 15 sep (EFE).- La Comisión Electoral Nacional Independiente (INEC, en inglés) de Tanzania rechazó este lunes la candidatura de Luhaga Mpina, destacado dirigente del segundo mayor partido opositor, para concurrir a las elecciones presidenciales de octubre próximo, después de aceptarla este sábado.

La INEC anunció este sábado que Mpina y su compañera de fórmula Fatma Abdul Ferej cumplían los requisitos constitucionales, por lo que fueron oficialmente nominados como candidatos a la Presidencia y Vicepresidencia por el partido Alianza para el Cambio y la Transparencia (ACT-Wazalendo), respectivamente, después de que un tribunal anulara su descalificación previa.

Sin embargo, el partido informó este lunes de que recibió una carta de la INEC que incluye su decisión sobre las objeciones presentadas por el fiscal general y otros candidatos presidenciales.

«La Comisión ha acordado la objeción presentada por el fiscal general y, por lo tanto, ha destituido a nuestro candidato (…) de la contienda», aseguró ACT-Wazalendo en un comunicado, al subrayar que discrepa de esa decisión.

«ACT Wazalendo entiende que el Partido de la Revolución-CCM y su Gobierno están decididos a suprimir y destruir el sistema democrático multipartidista en nuestro país. Esta decisión de destituir a nuestro candidato presidencial por razones que no existen en la ley es una de las pruebas de esa conspiración e intención malignas», subrayó la nota.

El partido abogó por «mantenerse firme y continuar la lucha para conseguir el voto de los tanzanos en estas elecciones, a pesar de todos los desafíos existentes».

La INEC bloqueó el pasado 26 de agosto la participación de Mpina en las elecciones, después de que la Oficina del Registro de Partidos Políticos anulara su candidatura a raíz de una queja interna de un militante que denunció irregularidades en su nominación.

En total, 17 aspirantes presidenciales concurrirán a las urnas el 29 de octubre, en ausencia del principal partido opositor, el Partido de la Democracia y el Progreso (Chadema), y en un contexto de creciente represión de la disidencia.

La presidenta tanzana, Samia Suluhu Hassan, buscará la reelección como candidata del Partido de la Revolución (CCM, en suajili), en su primera cita con las urnas desde que asumió el cargo en 2021 tras la repentina muerte de su antecesor, John Magufuli.

El líder de Chadema y principal figura de la oposición, Tundu Lissu, afronta un proceso judicial acusado de traición -un delito que puede acarrear la pena de muerte- y permanece en prisión preventiva desde abril.

La formación fue descalificada de la contienda tras negarse a firmar el Código de Conducta Electoral, al considerar que no incorporaba reformas.

Grupos de derechos humanos y la oposición han denunciado una oleada de represión y arrestos de críticos en el último año, pese a las reformas que Hassan promovió inicialmente para suavizar las restricciones a la libertad de expresión impuestas por Magufuli.

El CCM y su antecesor, la Unión Nacional Africana de Tanganica (TANU, en inglés), han ocupado el poder desde la independencia del país en 1961. EFE

