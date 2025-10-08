The Swiss voice in the world since 1935
La Comisión Europea abre expediente a España por el equipaje de mano en los aviones

Bruselas, 8 oct (EFE).- La Comisión Europea anunció hoy que ha abierto un procedimiento de infracción a España por no permitir que las aerolíneas «apliquen cargos adicionales por el transporte de ningún tipo de equipaje de mano», lo que el Ejecutivo entiende que contraviene la normativa comunitaria.

Bruselas señala que la legislación europea «garantiza la libertad de las aerolíneas para fijar sus precios» y añade que, en base a una sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, el equipaje de mano «debe de ser, en principio, gratuito, siempre que cumpla unos requisitos razonables en cuanto a peso y dimensiones y respete las normas de seguridad aplicables».

«El equipaje de mano que exceda esos requisitos razonables queda sujeto a la libertad de precios de las aerolíneas», extremo que no aplica España, que además ha sancionado a cinco compañías aéreas por ese motivo, lo que también vulneraría la reglamentación comunitaria, añade la Comisión. EFE

