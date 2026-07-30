La Comisión Europea abre la convocatoria para crear hasta siete gigafactorías de IA

Compartir

2 minutos

Bruselas, 30 jul (EFE).- La Comisión Europea abrió este jueves la convocatoria para crear hasta siete gigafactorías de inteligencia artificial en la Unión Europea (UE), de las que España aspira a conseguir una con una doble sede en Móra la Nova (Tarragona) y San Fernando de Henares (Madrid).

La licitación estará abierta hasta el próximo 12 de noviembre y el Ejecutivo comunitario espera anunciar su decisión a principios de 2027, según explicó en un comunicado.

Inicialmente, Bruselas esperaba crear un total de cinco gigafactorías en su estrategia por ganar competitividad en la carrera por la inteligencia artificial (IA), pero dado que hasta la fecha ha recibido el interés de hasta 77 candidaturas, ha decidido ampliar la licitación hasta un máximo de siete propuestas.

De ellas, España presentará la del consorcio público-privado para desarrollar la primera gigafactoría avanzada de IA en España en Móra la Nova y San Fernando de Henares.

El consorcio, cuyo responsable ejecutivo será el catalán Francesc Fajula, estará impulsado por el Gobierno de España (que ostentará el 47,99 % de las acciones) y la Generalitat de Catalunya (1%), mientras que en la parte empresarial Telefónica tendrá el 15,67 % del accionariado, el mismo porcentaje que ACS y Banco Santander, y Multiverse Computing contará con el 4 % restante.

La Comisión Europea aseguró que las siete gigafactorías estarán respaldadas por hasta 10.000 millones de euros con fondos provenientes tanto del presupuesto comunitario como de los Estados miembros, en una iniciativa que aspira a movilizar al menos 20.000 millones de euros en inversión privada en la UE.

Según anunció recientemente el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, la candidatura española contará con una inversión pública de 720 millones de euros a través de la Sociedad Española para la Transición Tecnológica (SETT).

A ello se sumará una contribución voluntaria de 300 millones, autorizado por el Consejo de Ministros en junio a la Empresa Común Europea de Informática de Alto Rendimiento (EuroHPC), en concepto de servicios.

Bruselas espera que las gigafactorías seleccionadas puedan empezarse a construir durante el primer trimestre de 2027 para que estén completamente operativas 18 meses después. EFE

drs/par/ep