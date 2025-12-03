La Comisión Europea acelerará permisos medioambientales en su paquete de simplificación

Bruselas, 2 dic (EFE).- El paquete legislativo de simplificación medioambiental que la Comisión Europea presentará el próximo miércoles buscará eliminar trabas para que la Unión Europea gane competitividad sin rebajar la ambición del Pacto Verde, y se centrará en gran parte en acelerar permisos.

«Estoy firme y plenamente comprometida con el Pacto Verde (…). No hay contradicción entre simplificar normas y mantener los objetivos ambientales», declaró hoy en una charla con varios medios de comunicación, entre ellos EFE, la comisaria europea de Medioambiente, Resiliencia Hídrica y Economía Circular Competitiva, Jessika Roswall.

La democristiana sueca señaló que el PIB de la UE crece menos de lo que avanzan las economías en otras jurisdicciones y subrayó la necesidad de simplificar, que es y seguirá siendo una de las grandes prioridades del segundo mandato de Ursula von der Leyen al frente de la Comisión Europea, dijo.

El llamado «paquete Ómnibus» medioambiental, que la Comisión presentará el 10 de diciembre, incluirá reformas para acelerar los procesos de concesión de permisos ambientales y reducir la fragmentación normativa entre Estados miembros.

«Los permisos serán una parte grande» porque «se tarda mucho tiempo en obtener permisos, con marcos legislativos muy fragmentados y diferentes entre los Estados miembros», apuntó.

El objetivo es «racionalizar los procedimientos de permisos en las evaluaciones ambientales», especialmente para proyectos estratégicos o de interés público, combinando «rapidez» y «digitalización», por ejemplo, en sectores esenciales como los centros de datos.

La Comisión propondrá «enmiendas específicas» a determinadas legislaciones, agregó Roswall, para reducir cargas administrativas con el objetivo teórico de corregir las ineficiencias detectadas en la legislación aprobada en el pasado mandato y no para modificar el cuerpo esencial de la normativa.

Un ejemplo citado por la comisaria es la responsabilidad ampliada del productor, que obliga a los fabricantes a hacerse cargo del ciclo completo de sus productos, incluidos los residuos que generan.

La normativa vigente obliga a nombrar un responsable en cada país y esto «no ayuda a la economía circular», según la comisaria.

El paquete incluirá también nuevas orientaciones sobre las directivas de envases y residuos, así como sobre la Directiva Marco del Agua, cuyas guías se publicarán a principios del próximo año.

También «lo antes posible» en 2026, Bruselas revisará el reglamento REACH sobre productos químicos, idealmente antes de estas Navidades, en un paquete legislativo sobre circularidad que abordará cuestiones como la competencia desleal en el sector del reciclaje del plástico y al que seguirá una segunda parte.

«No podemos solucionarlo todo en este primer paquete», concluyó. EFE

