La Comisión Europea acusa a TikTok de no proteger suficientemente a los menores

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Bruselas, 24 jul (EFE).- La Comisión Europea acusó este viernes a la red social china TikTok de no proteger suficientemente a los menores porque las cuentas que ha diseñado específicamente para ellos no impiden que el contenido que publican acabe en manos de «potenciales perpetradores» o se pueda usar para el ciberacoso.

El Ejecutivo comunitario considera que TikTok está violando la ley de servicios digitales (DSA), que obliga a las grandes plataformas a proteger especialmente a los menores en internet, y podría imponerle en el futuro una multa de hasta el 6 % de su facturación anual a nivel global si no le convencen las alegaciones a las que la empresa tiene ahora derecho. EFE

drs/mb