La Comisión Europea advierte: «Lo que no apoyamos es el régimen opresivo iraní”

Bruselas, 2 mar (EFE).- La Comisión Europea (CE) recalcó este lunes su condena al “régimen opresivo que ha estado matando a gente en Irán”, preguntada por si respalda los ataques que llevan a cabo Estados Unidos e Israel contra el país persa, y subrayó la postura comunitaria de llamar al respeto de la ley internacional.

“Lo que no apoyamos es el régimen opresivo que ha estado matando gente en Irán, y eso va en contra de cualquier ley. Y creo que no estamos en desacuerdo con eso”, indicó la portavoz jefa de la CE, Paula Pinho, durante la rueda de prensa diaria de la institución.

Pinho insistió en que han “pedido a todas las partes” que “ejerzan la máxima moderación, que respeten plenamente el Derecho internacional” y agregó que están ahora “estudiando cómo garantizar la protección de los ciudadanos y la estabilidad de la región”.

También subrayó que por el momento “no se ha producido ningún debate sobre la activación de la cláusula de defensa mutua” recogida en el artículo 42.7 de los tratados, después de que la pasada noche un dron de fabricación iraní impactara en la base británica de Akrotiri, en Chipre.

La portavoz comunitaria recalcó que Bruselas «siempre ha dado prioridad a la diplomacia” y que ha adoptado sanciones anteriormente “contra un régimen que estaba matando a su propio pueblo”.

“No olvidamos que, efectivamente, estamos tratando con un régimen extremadamente opresivo. Y en los últimos días, en las diversas declaraciones que se han hecho, hemos vuelto a decir que la única solución duradera es una solución diplomática, como también ha dejado claro la propia presidenta” de la CE, Ursula von der Leyen.

Apuntó que, sobre la transición en el país, la política alemana también ha dejado claro que apoyan “firmemente el derecho del pueblo iraní a decidir su propio futuro”.

La UE adoptó una posición común el domingo sobre el conflicto en forma de una declaración de la jefa de la diplomacia de la Unión, Kaja Kallas, tras un encuentro de urgencia por videoconferencia de los ministros de Exteriores comunitarios.

En esa reunión se expresó la postura común de exigir «pleno respeto del derecho internacional, incluidos los principios de la Carta de las Naciones Unidas”, según dijo al respecto el portavoz comunitario Anouar el Anouni.

Añadió que tienen previsto convocar una reunión ministerial conjunta entre la UE y el Consejo de Cooperación del Golfo, y que reforzarán con buques adicionales la operación naval comunitaria EUNavfor Aspides en el mar Rojo, ante el “fuerte aumento de las solicitudes de protección” por parte de barcos que cruzan el estratégico estrecho de Ormuz.

Von der Leyen ha convocado para hoy una reunión del llamado Colegio de Seguridad, una sesión ‘ad hoc’ de los miembros del Ejecutivo comunitario “cuando las circunstancias lo requieren”, recordó Pinho, y que estará centrada en esta ocasión en Oriente Medio.

“Los miembros del Colegio analizarán distintos temas, desde la energía hasta la seguridad en sentido amplio, pasando por la migración, y las diversas implicaciones que los acontecimientos en curso pueden tener en los distintos ámbitos políticos”, comentó.

Se trata, aseguró, de “hacer balance, evaluar lo que está sucediendo y, a partir de ahí, decidir posiblemente los próximos pasos, las medidas concretas en los distintos ámbitos políticos que competen a los diferentes miembros del Colegio”. EFE

