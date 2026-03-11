La Comisión Europea celebra que la AIE libere 400 millones de barriles de petróleo

1 minuto

Bruselas, 11 mar (EFE).- La Comisión Europea celebró hoy que los países de la Agencia Internacional de la Energía (AIE) hayan acordado una liberación coordinada de 400 millones de barriles de sus reservas estratégicas de petróleo para compensar las pérdidas de abastecimiento por la interrupción del tránsito por el estrecho de Ormuz.

«Acojo con satisfacción la decisión de los países miembros de la AIE de llevar a cabo una liberación coordinada de reservas de petróleo ante las actuales perturbaciones del mercado provocadas por el conflicto en Oriente Medio», dijo el comisario europeo de Energía y Vivienda, Dan Jorgensen, según comunicó su entorno a la prensa.

El socialdemócrata danés agregó que «en tiempos de dificultad, la unidad y la cooperación mundial son esenciales».

La decisión de la AIE representa el mayor volumen hasta ahora utilizado de esas reservas estratégicas, previstas para responder a situaciones de crisis, desde la creación de la organización en 1974.

El objetivo de esta medida es compensar la pérdida de oferta de petróleo por el bloqueo en el estrecho de Ormuz, pero el director ejecutivo de la AIE, Fatih Birol, enfatizó que lo más importante para que se restablezcan los flujos de crudo y de gas es que se reabra el paso marítimo, por el que antes del conflicto salían unos 15 millones de barriles diarios.

Alrededor del 25 % del crudo que circula por vía marítima atraviesa el estrecho de Ormuz. EFE

jaf/asa/rcf