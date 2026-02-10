La Comisión Europea confirma la exención de aranceles extra al Cupra Tavascan

2 minutos

Bruselas, 10 feb (EFE).- La Comisión Europea (CE) confirmó este martes que ha aceptado los compromisos de precios presentados por el grupo Volkswagen y su filial Seat que les permitirán importar a la Unión Europea sin aranceles adicionales su modelo eléctrico Cupra Tavascan, fabricado en China.

Bruselas ha aceptado la oferta presentada por ambas empresas «tras una investigación de la Comisión que demostró que el precio mínimo propuesto por Volkswagen para este modelo específico no sería perjudicial para la industria de la UE», según explicó el Ejecutivo comunitario en un comunicado.

Además de vender a un precio mínimo de importación, Volkswagen se ha comprometido a limitar sus volúmenes y a invertir en proyectos significativos relacionados con los vehículos con batería eléctrica en la UE en línea con los objetivos de transición climática de la UE, según Bruselas.

Hasta ahora, los aranceles europeos impuestos a la importación del Cupra Tavascan sumaban un 30,7 %, del cual un 10 % ya estaba previsto anteriormente y un 20,7 % se había fijado de forma adicional, por lo que al no tener que abonar ya este arancel compensatorio, Seat evita el importante impacto financiero que estaba teniendo esta carga fiscal adicional en sus cuentas.

Seat, con el apoyo de Volkswagen, llevaba mucho tiempo reclamando una solución a la Comisión Europea a este problema, ya que siempre ha argumentado que el Cupra Tavascan es un vehículo diseñado y desarrollado en Barcelona y producido en China por una filial participada mayoritariamente por el grupo Volkswagen.

La filial española de Volkswagen cerró los tres primeros trimestres del año con un beneficio operativo de 16 millones, lo que supone un 96 % menos que en el mismo período de 2024, debido a factores como el impacto de los aranceles europeos impuestos al modelo Cupra Tavascan EFE

