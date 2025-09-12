La Comisión Europea creará una categoría para pequeños coches eléctricos «Made in Europe»

3 minutos

Bruselas, 12 sep (EFE).- La Comisión Europea ha trasladado este viernes a la industria automovilística que creará una nueva categoría para coches eléctricos pequeños «Made in Europe», como parte de las medidas que explora el Ejecutivo comunitario para reforzar al sector.

Según informaron fuentes del gabinete del vicepresidente de la Comisión encargado de Industria, el liberal francés Stéphane Séjourné, las características de esa nueva categoría, aún por definir, quedarán reflejadas «posteriormente» en las normas de CO2.

Se trata de uno de los puntos que la Comisión trasladó hoy a las patronales de los fabricantes europeos de automóviles, ACEA, y de piezas de automoción, CLEPA, para analizar cómo abordar los retos que presenta ese sector industrial en la UE, entre los que se cuenta la competencia de los constructores chinos en coches, baterías, software o el hardware para la conducción autónoma, entre otros.

La Comisión también se comprometió a adelantar la fecha de la revisión prevista para 2026 de los estándares de CO2 que prohíben a partir de 2035 la venta de nuevos coches y furgonetas que emitan dióxido de carbono.

La patronal automovilística había avisado de que «no es viable» mantener esa icónica fecha y pide flexibilidad regulatoria, además de incentivos para acelerar las ventas de coches eléctricos, que han alcanzado una cuota de mercado del 17 % en el primer semestre de 2025, que asciende al 25 % si se incluyen los híbridos.

Además, Bruselas inyectará 1.800 millones de euros de capital propio a los «futuros campeones europeos de las baterías», una iniciativa que ya mencionó el pasado miércoles en un discurso en el Parlamento Europeo la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen.

También aplicará los principios de «preferencia europea» y de «contenido local» para baterías y componentes en las licitaciones, agregaron las fuentes, al tiempo que se impondrán «condiciones a las inversiones de fabricantes y proveedores extranjeros, en particular los chinos».

Von der Leyen indicó en redes sociales que la Comisión Europea reforzará su apoyo a la industria europea, combinando «descarbonización y neutralidad tecnológica».

«Queremos que el futuro de los coches -y los coches del futuro- se fabriquen en Europa. Por eso trabajamos mano a mano con la industria para hacerlo realidad», dijo la democristiana alemana.

La presidenta de la Comisión aseguró que los pasos que ha dado el Ejecutivo, como prorrogar exigencias de CO2, proteger a las empresas europeas de la «competencia desleal» o mejorar el acceso a materias primas «ya están dando resultados».

«Ahora, a medida que la tecnología transforma la movilidad y la geopolítica redefine la competencia global, no podemos seguir con las cosas como siempre. Juntos, garantizaremos que Europa siga a la vanguardia de la innovación automotriz», concluyó.

Fuentes del entorno de Von der Leyen ignoraron las peticiones para aclarar el sentido del mensaje publicado por la presidenta del Ejecutivo.

Esa misma semana, la directora general de la Asociación Europea de Fabricantes de Automóviles (ACEA), Sigrid de Vries, dijo en un encuentro con la prensa previa a la reunión con Von der Leyen que el sector necesita un plan realista que encamine al sector hacia la movilidad sostenible.

«Hay una gran transformación en marcha, pero no lo suficientemente rápida para alcanzar los objetivos (…) La regulación que se nos aplica es demasiado rígida. Creemos que debe adaptarse a la realidad», dijo. EFE

jaf-drs-lpc/ahg/amg