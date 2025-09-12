La Comisión Europea creará una categoría para pequeños coches eléctricos «Made in Europe»

4 minutos

(Actualiza con reacción de la patronal automovilística)

Bruselas, 12 sep (EFE).- La Comisión Europea ha trasladado este viernes a la industria automovilística que creará una nueva categoría para coches eléctricos pequeños «Made in Europe», como parte de las medidas que explora el Ejecutivo comunitario para reforzar al sector.

Según informaron fuentes del gabinete del vicepresidente de la Comisión encargado de Industria, el liberal francés Stéphane Séjourné, las características de esa nueva categoría, aún por definir, quedarán reflejadas «posteriormente» en las normas de CO2.

Se trata de uno de los puntos que la Comisión trasladó hoy a las patronales de los fabricantes europeos de automóviles, ACEA, y de piezas de automoción, CLEPA, para analizar cómo abordar los retos que presenta ese sector industrial en la UE, entre los que se cuenta la competencia de los constructores chinos.

La Comisión también se comprometió a adelantar la fecha de la revisión prevista para 2027 de los estándares de CO2 que prohíben a partir de 2035 la venta de nuevos coches y furgonetas que emitan dióxido de carbono.

La patronal automovilística había avisado de que «no es viable» mantener esa icónica fecha y pide flexibilidad regulatoria, además de incentivos para acelerar las ventas de coches eléctricos, que han alcanzado una cuota de mercado del 17 % en el primer semestre de 2025, que asciende al 25 % si se incluyen los híbridos.

Además, Bruselas inyectará 1.800 millones de euros de capital propio a los «futuros campeones europeos de las baterías», una iniciativa que ya mencionó el pasado miércoles en un discurso en el Parlamento Europeo la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen.

También aplicará los principios de «preferencia europea» y de «contenido local» para baterías y componentes en las licitaciones, agregaron las fuentes, al tiempo que se impondrán «condiciones a las inversiones de fabricantes y proveedores extranjeros, en particular los chinos».

Von der Leyen indicó en redes sociales que la Comisión Europea reforzará su apoyo a la industria europea, combinando «descarbonización y neutralidad tecnológica».

«Queremos que el futuro de los coches -y los coches del futuro- se fabriquen en Europa. Por eso trabajamos mano a mano con la industria para hacerlo realidad», dijo la democristiana alemana.

La presidenta de la Comisión aseguró que los pasos que ha dado el Ejecutivo, como prorrogar exigencias de CO2, proteger a las empresas europeas de la «competencia desleal» o mejorar el acceso a materias primas «ya están dando resultados».

«Ahora, a medida que la tecnología transforma la movilidad y la geopolítica redefine la competencia global, no podemos seguir con las cosas como siempre. Juntos, garantizaremos que Europa siga a la vanguardia de la innovación automotriz», concluyó.

Fuentes del entorno de Von der Leyen ignoraron las peticiones para aclarar el sentido del mensaje publicado por la presidenta del Ejecutivo.

Por su parte, la Asociación Europea de Fabricantes de Automóviles (ACEA) celebró en un comunicado los avances y aseguró que los constructores y la Comisión Europea coinciden en que «se requiere una acción audaz y rápida».

No obstante, el presidente de ACEA y director ejecutivo de Mercedes-Benz, Ola Källenius, señaló que aún existen «diferencias».

«De forma más urgente, se requieren pasos concretos para que el marco normativo sobre CO2 para automóviles y furgonetas se ajuste a la realidad», dijo ACEA.

«Puede que aún no hayamos superado todas las diferencias, ni tengamos las respuestas a todos los retos. Pero es positivo ver que el espacio de soluciones se amplía (…). Europa simplemente tiene que cumplir en todos los frentes: descarbonización, competitividad y resiliencia de la cadena de suministro», resumió Källenius.

La Comisión, según ACEA, reconoce que hay que actuar en automóviles de pasajeros, furgonetas y vehículos pesados, segmentos donde «la electrificación será la vía dominante hacia las cero emisiones».

«Por ello, redoblar las medidas de estímulo de la demanda y las condiciones habilitantes -como energía barata e infraestructura de recarga abundante- sigue siendo un requisito previo para que esta transición sistémica tenga éxito», concluyó la patronal. EFE

