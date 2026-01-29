La Comisión Europea endurece su política de visados y la vincula a cooperación en retornos

Bruselas, 29 ene (EFE).- La Comisión Europea (CE) adoptó este jueves la primera estrategia de la Unión Europea (UE) en materia de visados que supone un endurecimiento a la hora de su concesión y lo vincula a diversos factores, como la cooperación en los retornos y readmisiones por parte de terceros países.

Esta estrategia también plantea la suspensión, denegación o restricción de visados a Estados que lleven a cabo acciones hostiles que socaven la seguridad de la UE, y pone el foco en la atracción de talento y la utilización de herramientas digitales avanzadas para su gestión. EFE

