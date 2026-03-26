La Comisión Europea entrega casi 150 toneladas de suministros esenciales al Líbano

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Bruselas, 26 mar (EFE).- La Comisión Europea informó este jueves que ha entregado cerca de 150 toneladas de «suministros vitales» como artículos médicos, de higiene, alimentación y mantas, a la población del Líbano durante esta semana para paliar las consecuencias humanitarias de la guerra iniciada por Israel y Estados Unidos en Oriente Medio.

«La situación en el Líbano empeora día a día, afectando a millones de personas que ya se encuentran en una situación de extrema necesidad. A través de nuestros puentes aéreos humanitarios de la UE, estamos intensificando nuestros esfuerzos para llegar rápidamente a los más vulnerables», dijo la comisaria europea de Igualdad, Preparación y Gestión de crisis, Hadja Lahbib, en un comunicado europeo.

Asimismo, la comisaria se solidarizó «firmemente con el pueblo del Líbano» y pidió el fin de la guerra.

El Ejecutivo europeo coordinó tres vuelos que entregaron la ayuda humanitaria procedente de reservas de la UE y socios europeos incluyendo agencias de las Naciones Unidas (ONU), el Comité Internacional de la Cruz Roja y Médicos Sin Fronteras, entre otros.

También se transportaron donaciones de países europeos como Bélgica, Italia, Alemania e Irlanda en el marco del Mecanismo de Protección Civil de la UE, que el Líbano activó, y que permite a los países participantes ofrecer asistencia a un país en situación de emergencia.

El comunicado europeo recordó que las 150 toneladas entregadas esta semana se suman a las 75 toneladas de la última entrega de suministros y que forman parte de los 100 millones de euros en ayuda humanitaria – como atención médica, asistencia básica a familias y servicios de protección, alojamiento y educación – para el Líbano anunciados a principios de este mes de marzo.

«Los últimos acontecimientos han obligado a más de un millón de personas a abandonar sus hogares, agravando aún más las necesidades ya acuciantes del país. La Comisión seguirá brindando apoyo incondicional a quienes lo necesiten en el Líbano y en toda la región», concluyó el comunicado.

La guerra iniciada el pasado mes de febrero por Estados Unidos e Israel contra Irán ya ha dejado en el Líbano a 1.094 muertos, entre ellos 121 niños, y más de 3.119 heridos, según el último balance oficial de víctimas. Además, más de un millón de personas permanecen desplazadas por el conflicto y por una serie de órdenes de evacuación a gran escala emitidas por el Ejército israelí. EFE

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