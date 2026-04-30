La Comisión Europea licita 600 millones euros para proyectos energéticos transfronterizos

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Bruselas, 30 abr (EFE).- La Comisión Europea abrió hoy una convocatoria de 600 millones de euros para financiar proyectos transfronterizos clave de infraestructura energética en la Unión Europea, con el objetivo de reforzar las redes, integrar mejor los mercados y facilitar la incorporación de más energías renovables.

«En plena nueva crisis energética, es urgente reforzar nuestro sistema energético e integrar nuestros mercados. Es esencial para reducir los costes de la energía, mejorar nuestra competitividad e integrar más energías renovables de producción propia», declaró en un comunicado el comisario europeo de Energía y Vivienda, Dan Jørgensen.

Se trata de la primera convocatoria abierta a proyectos incluidos en la segunda lista de Proyectos de Interés Común y Proyectos de Interés Mutuo, categorías reservadas a infraestructuras energéticas con impacto transfronterizo dentro de la UE o entre países comunitarios y Estados vecinos no pertenecientes al bloque.

Entre los proyectos con participación española que pueden optar a esta financiación figuran el corredor de hidrógeno H2Med de España, Portugal y Francia, las futuras interconexiones eléctricas pirenaicas Navarra-Landes y Aragón-Marsillon; y la interconexión eléctrica submarina por el golfo de Vizcaya entre Gatica y Cubnezais, entre otros.

La convocatoria, organizada por la Agencia Ejecutiva Europea de Clima, Infraestructuras y Medio Ambiente (CINEA), está vinculada al Mecanismo Conectar Europa para la Energía y financiará tanto estudios como obras de construcción.

El plazo para presentar propuestas permanecerá abierto hasta el 30 de septiembre de 2026 y los resultados se conocerán a comienzos del próximo año.

Los proyectos seleccionados como de Interés Común o de Interés Mutuo pueden beneficiarse de ventajas previstas en el reglamento europeo sobre redes transeuropeas de energía, como una tramitación acelerada de permisos y un tratamiento regulatorio más favorable.

Además, sus promotores pueden solicitar ayudas europeas para estudios preparatorios o para la construcción de las infraestructuras.

El programa Conectar Europa para la Energía cuenta con un presupuesto total de 5.880 millones de euros en subvenciones para el periodo 2021-2027. EFE

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