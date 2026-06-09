La Comisión Europea prohíbe a Air Express Algeria volar en la UE por motivos de seguridad

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Bruselas, 9 jun (EFE).- La Comisión Europea prohibió este martes a la compañía Air Express Algeria operar en la Unión Europea por motivos de seguridad, tras incluirla en la última actualización de la Lista de Seguridad Aérea de la Unión Europea.

La decisión se basa en «graves preocupaciones de seguridad» detectadas durante evaluaciones realizadas por expertos europeos en seguridad aérea, dijo en rueda de prensa la portavoz comunitaria Anna-Kaisa Itkonen.

La inclusión de Air Express Algeria en esa lista implica que la compañía ya no puede operar vuelos dentro de la UE, ni hacia o desde territorio comunitario, salvo en supuestos excepcionales.

En cambio, la Comisión retiró de la lista a todas las compañías aéreas certificadas en Kirguistán, en reconocimiento de los avances realizados por el país en el refuerzo de su sistema de supervisión de la seguridad aérea durante los últimos veinte años.

La Lista de Seguridad Aérea de la UE fue creada en 2006 para informar a los pasajeros sobre las compañías aéreas que no pueden volar en el espacio comunitario o que solo pueden hacerlo con determinadas limitaciones por no ajustarse a las normas internacionales de seguridad aérea.

La versión actualizada incluye compañías individuales, grupos de aerolíneas de determinados países y operadores sometidos a restricciones parciales.

Entre las aerolíneas vetadas de forma individual figuran Air Express Algeria, Air Zimbabwe, Avior Airlines, Iran Aseman Airlines, Fly Baghdad e Iraqi Airways.

Además, la UE mantiene la prohibición sobre todas las compañías certificadas por las autoridades de varios países por deficiencias en la supervisión nacional de la seguridad aérea.

Es el caso de Afganistán, Armenia, Congo-Brazzaville, República Democrática del Congo, Yibuti, Guinea Ecuatorial, Eritrea, Liberia, Libia, Nepal, Santo Tomé y Príncipe, Sierra Leona, Sudán, Surinam y Tanzania.

En el caso de Rusia, la lista no afecta a todas las aerolíneas del país, sino a una relación concreta de operadores, entre ellos Aeroflot, Rossiya, Pobeda, Ural Airlines, Siberia Airlines, Nordwind, Yamal Airlines, Smartavia, RusLine, Aurora Airlines, entre otras.

La lista distingue también entre prohibiciones totales y restricciones operativas. En este segundo grupo figuran Iran Air, que tiene limitados en la UE sus aviones Fokker F100 y Boeing 747, y Air Koryo, de Corea del Norte, cuya flota está restringida con la excepción de dos aeronaves Tupolev Tu-204. EFE

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