La Comisión Europea se opone a que los barcos tengan que pagar para atravesar Ormuz

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Bruselas, 9 abr (EFE).- La Comisión Europea rechazó este jueves que Irán o Estados Unidos exijan cualquier tipo de pago a los barcos para permitirles atravesar el estrecho de Ormuz.

«El Derecho internacional y el Derecho del mar son claros: el derecho a la libre navegación debe garantizarse siempre, y esto está absolutamente claro (…). Significa que no hay ningún tipo de pago ni peaje en absoluto», dijo hoy en rueda de prensa el portavoz de Exteriores de la Comisión Europea, Anouar El Anouni.

El portavoz contestó así a preguntas sobre una posible fórmula promovida por Irán para cobrar en yuanes o criptomonedas a los barcos que transiten por Ormuz, que ha mencionado también el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en relación con una supuesta «empresa conjunta».

El Anoui subrayó que el tránsito por ese paso marítimo es «un bien público para la humanidad». EFE

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