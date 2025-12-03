La Comisión Europea y la ONCE apoyan la inclusión con el programa «Por Talento Digital»

Madrid, 3 dic (EFE).- La Comisión Europea y la Fundación ONCE trabajan para impulsar la inclusión digital y laboral de las personas con discapacidad con el programa “Por Talento Digital”, que durante este 2025 ha formado hasta la fecha a 3.700 alumnos.

«Por Talento Digital» ofrece una formación que va desde los conocimientos digitales básicos hasta la especialización en programación en JAVA, debido a la creciente demanda en el sector tecnológico, explican sus promotores con motio de Día Internacional de las Personas con Discapacidad, que se conmemora cada 3 de diciembre.

La iniciativa también incluye una línea de becas para realizar cursos y másters de alto valor añadido.

Una muestra del éxito de este programa es la historia de Erica del Saz y Yadira Vía, tutora y alumna respectivamente, y beneficiarias de diferentes proyectos de la Fundación ONCE.

“Yo planté una semilla y ella (Yadira) la ha ido regando. Se llevó una pizca más de autonomía”, comenta Erica (técnica senior de formación) a EFE sobre su primera experiencia en el ámbito educativo.

La colaboración de la ONCE con la UE desde el año 2000 ha permitido orientar laboralmente a unas 700.000 personas con discapacidad.

“Si no hubiera sido por el apoyo del Fondo Social Europeo yo ahora mismo no estaría aquí”, relata Erica.

“Poder trabajar en un lugar donde no solo se entiende la discapacidad, sino que se comprende y se apoya, es bastante potente”, confirma agradeciendo la oportunidad que le dieron hace ya dos años en “Por Talento Digital”.

En el marco del Día Internacional de las Personas con Discapacidad, Erica cuenta que “la discapacidad es diversidad, y la diversidad es riqueza”, animando a entender otras perspectivas y a otros grupos sociales.

Tras finalizar su formación, un 10 % de los alumnos consiguen un contrato de calidad y estable en el primer año ligado al ámbito digital. EFE

