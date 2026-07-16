La Comisión Interamericana de DDHH urge a Nicaragua a que informe sobre el paradero de un obispo crítico

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La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) emplazó este jueves a Nicaragua para que dé noticias sobre el paradero del obispo emérito Abelardo Mata, crítico con el gobierno.

Mata, de 80 años de edad, fue detenido el 29 de junio junto a otros cargos eclesiásticos, y oficialmente liberado el 4 de julio.

«Si bien el 4 de julio el Ministerio del Interior informó que el obispo estaba bajo ‘indagación’, hasta la fecha no existe información independiente que permita verificar su paradero o estado de salud, lo que reviste especial gravedad debido a su edad y a condiciones preexistentes de salud», alertó la CIDH.

La CIDH cuenta con un mecanismo especial de seguimiento a Nicaragua, uno de los países de América Latina con peores índices en materia de respeto a los derechos humanos.

Ese mecanismo también recibió quejas sobre el «grave asedio, hostigamiento, vigilancia y otras represalias» contra Jeffer Chavarria, que representa al obispo Mata ante el Sistema Interamericano de Derechos Humanos.

«La CIDH condena el empleo del ocultamiento de la suerte de las personas detenidas arbitrariamente como uno de los patrones más graves de la represión, que viene siendo utilizado por el régimen para silenciar voces críticas», explicó el comunicado.

El organismo regional recuerda que desde 2018 «ha documentado un patrón sistemático de afectaciones contra obispos, sacerdotes, personas religiosas y laicas» en Nicaragua.

jz/nn